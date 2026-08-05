Алонсо: Радвам се за Мудрик, завръщането му беше емоционално

Украинското крило Михайло Мудрик направи своето емоционално завръщане в състава на Челси, след като наказанието му за употреба на допинг беше намалено и той игра за първи път от 20 месеца. 25-годишният футболист се появи като резерва по време на контролната среща с Ювентус, играна в Хонконг.

Мениджърът на „сините“ Чаби Алонсо не скри задоволството си от този факт, въпреки че отборът му загуби с 0:1.

„Наистина се радвам за него. Беше емоционален момент за всички в клуба да го видим отново на терена“, заяви испанският специалист.

„Когато му съобщих преди мача, че може да играе 10-15 минути, той определено беше развълнуван. Това беше страхотно усещане както за него, така и за всички останали“, допълни Алонсо.

Мудрик премина в Челси от Шахтьор Донецк през 2023 г. срещу 62 милиона паунда. Кариерата му обаче беше поставена под въпрос, след като Английската футболна асоциация му наложи четиригодишно наказание заради положителна проба за забраненото вещество мелдоний. Впоследствие санкцията му бе намалена.

Преди двубоя с Ювентус Алонсо беше заявил, че все още „не е взето решение“ относно бъдещето на украинеца в отбора. След мача обаче той подчерта колко важно е било за Мудрик да се завърне в игра.

„Това беше повече от футболно решение. Беше човешко и емоционално решение да му дадем този тласък, да усети голямата подкрепа, която получи, както и страхотното посрещане, когато излезе на терена“, обясни наставникът на лондончани.

The Chelsea bench after Mudryk came on💙 pic.twitter.com/nCIdHu5dtb — CFC OBEY®️ (@_kobbyphocus) August 5, 2026

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Снимки: Imago