Иняки Пеня след равенството с ЦСКА 1948: Да запазим спокойствие

Вратарят на Панатинайкос Иняки Пеня, заяви, че „зелените“ трябва да запазят спокойствие и да дадат всичко от себе си в реванша срещу ЦСКА 1948 от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

ПАО не успя да победи българския тим в Атина, като крайното 1:1 дава шансове и на двата отбора да продължат към плейофния кръг.

„В първите 25 минути играхме много добре, но е жалко, че не успяхме да материализираме това добро представяне. През второто полувреме ЦСКА 1948 игра затворено, очаквахме го. Има неща, които трябва да подобрим, и разполагаме с пет дни, за да се явим готови за реванша", сподели Иняки Пеня.

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

„Трябва да сме спокойни в ответния мач, да дадем всичко за победата, да видим силните си страни и какво трябва да подобрим при високите топки и вторите топки. Ще дадем всичко за класирането в София“, добави юношата на Барселона.

Относно допуснатия от отбора му гол, Пеня каза: „Допуснахме изравняване за 1:1 в ситуация с много рикошети и отскоци. Не видях точно какво се случи, но е нещо подобно на мача срещу Пакш в предишния кръг".

Снимка: gazzetta.gr

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google