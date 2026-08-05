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  3. Токова авария удари Грузия, но при ЦСКА свети

Токова авария удари Грузия, но при ЦСКА свети

  • 5 авг 2026 | 21:32
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Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Сериозна токова авария се стовари върху част от Батуми, а и върху част от Грузия, като много от огромните сгради около крайбрежната алея останаха на тъмно за около два часа. В този район се намира и луксозният хотел на отбора на ЦСКА, но той не беше незасегнат от аварията.

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

На много други места обаче нямаше ток, а впоследствие спря и водата - топла и студена. В един момент повечето от сградите светна, което беше прието с бурни овации, които отекнаха по улиците. Токът обаче не дойде равномерно навсякъде.

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме
Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Утре отборът на Христо Янев излиза срещу Макаби (Тел Авив) в първа среща от третия квалификационен кръг на Лига Европа.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

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Снимки: Startphoto

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