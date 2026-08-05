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  3. ЦСКА стъпи на "Аджарабет Арена" преди битката с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА стъпи на "Аджарабет Арена" преди битката с Макаби (Тел Авив)

  • 5 авг 2026 | 19:16
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Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Отборът на ЦСКА проведе официалната си тренировка на стадион "Аджарабет Арена" в Батуми, където утре вечер гостува на Макаби (Тел Авив) в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. "Армейците" демонстрираха отлично настроение по време на заниманието, което беше открито за медиите в първите 15 минути.

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"Червените" стигнаха дотук, след като елиминираха последователно Дери Сити и Карабах, докато израелският тим се справи с Шериф (Тираспол). Мачът между Макаби и ЦСКА е утре (четвъртък) от 19:00 часа.

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Снимки: Startphoto

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