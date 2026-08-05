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  3. Още един титуляр на Макаби аут за ЦСКА

Още един титуляр на Макаби аут за ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 17:25
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Съперникът на ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа - Макаби Тел Авив, остана без крайни защитници за утрешния двубой срещу “червените”. След като стана ясно, че един от основните играчи - десния бек Рой Ревиво, е отказал да играе, защото чака трансфер, сега за мача отпада и Сагив Йехезкел, съобщава Sport5.co.il.

Левият краен бранител не тренира и няма да бъде част от състава на Макаби Тел Авив срещу ЦСКА утре. Очакванията са, че в тяхно отсъствие израелците ще стартират с Ноам Бен Харош и Шахар Розен.

Макаби Тел Авив ще бъде и без публика на неутралния терен в Батуми, тъй като е наказан от УЕФА. Отделно с травма е основният халф Кристиян Белич.

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