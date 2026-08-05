Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Гбамен каза какво трябва да направи ЦСКА, за да постигне добър резултат срещу Макаби (Тел Авив)

Гбамен каза какво трябва да направи ЦСКА, за да постигне добър резултат срещу Макаби (Тел Авив)

  • 5 авг 2026 | 18:41
  • 3513
  • 7
Слушай на живо
Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен говори заедно с Христо Янев на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък с Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Котдивоарецът е категоричен, че всички в отбора са наясно какво трябва да направят, за да си тръгнат с добър резултат от Грузия.

"Чувствам се много добре. Всички момчета ме приеха по възможно най-добрия начин. Това ми помогна да се адаптирам.

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме
Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Трябва да се защитаваме много умело и да бъдем достатъчно организирани. Ако постигнем добър резултат, това ще ни помогне много преди реванша. Ще се изправим срещу силен отбор, но и ние сме силни.

Няма никакво значение схемата, в която играем. Ние сме професионалисти и сме свикнали да играем на различни позиции. Анализирахме опонента, готови сме и знаем какво трябва да направим", каза Гбамен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Фратрия взе бранител от Берое

Фратрия взе бранител от Берое

  • 5 авг 2026 | 16:52
  • 1126
  • 1
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 23107
  • 96
Двама играчи на "соколите" започват тренировки

Двама играчи на "соколите" започват тренировки

  • 5 авг 2026 | 15:55
  • 1182
  • 0
Берое привлече познат Шейх

Берое привлече познат Шейх

  • 5 авг 2026 | 15:51
  • 2203
  • 1
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 12429
  • 49
Влатко Дробаров ще играе в Малта

Влатко Дробаров ще играе в Малта

  • 5 авг 2026 | 15:29
  • 1857
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

  • 5 авг 2026 | 18:35
  • 9983
  • 109
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 23107
  • 96
Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

Звездата на Макаби пожела да не играе срещу ЦСКА

  • 5 авг 2026 | 11:05
  • 61609
  • 58
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 8873
  • 5
Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

Разкош за ЦСКА в хотела, в който бе и Карлос Насар в Батуми

  • 5 авг 2026 | 15:46
  • 12429
  • 49
Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

Левски заминава за пъкъла на пустинята - ужасна жега заплашва “сините”

  • 5 авг 2026 | 10:32
  • 57848
  • 149