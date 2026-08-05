Гбамен каза какво трябва да направи ЦСКА, за да постигне добър резултат срещу Макаби (Тел Авив)

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Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен говори заедно с Христо Янев на официалната пресконференция преди утрешния сблъсък с Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Котдивоарецът е категоричен, че всички в отбора са наясно какво трябва да направят, за да си тръгнат с добър резултат от Грузия.

"Чувствам се много добре. Всички момчета ме приеха по възможно най-добрия начин. Това ми помогна да се адаптирам.

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Трябва да се защитаваме много умело и да бъдем достатъчно организирани. Ако постигнем добър резултат, това ще ни помогне много преди реванша. Ще се изправим срещу силен отбор, но и ние сме силни.

Няма никакво значение схемата, в която играем. Ние сме професионалисти и сме свикнали да играем на различни позиции. Анализирахме опонента, готови сме и знаем какво трябва да направим", каза Гбамен.

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Снимки: Startphoto