Голмайсторът за ПАО: Имаме пет дни, за да изглеждаме по различен начин в България

Голмайсторът за Панатинайкос при равенството 1:1 срещу ЦСКА 1948 Адриано Ягушич коментира предстоящия реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

„Имаме още един мач в България. ЦСКА 1948 е добър отбор. Трябва да се подобрим, да правим по-добри пасове и гледаме към следващия мач“, заяви Ягушич.

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„Анализирахме българите, те играят със система 4-4-2 и е трудно да се прокара топката между линиите им. Въпреки това имаме пет дни пред нас, за да се подготвим по най-добрия начин“, добави хърватинът.

Ягушич беше привлечен в ПАО през февруари от Славен Белупо за 5,2 млн. евро.

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