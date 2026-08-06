Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Панатинайкос
  3. Голмайсторът за ПАО: Имаме пет дни, за да изглеждаме по различен начин в България

Голмайсторът за ПАО: Имаме пет дни, за да изглеждаме по различен начин в България

  • 6 авг 2026 | 03:35
  • 165
  • 0

Голмайсторът за Панатинайкос при равенството 1:1 срещу ЦСКА 1948 Адриано Ягушич коментира предстоящия реванш от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите.

„Имаме още един мач в България. ЦСКА 1948 е добър отбор. Трябва да се подобрим, да правим по-добри пасове и гледаме към следващия мач“, заяви Ягушич.

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците
Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

„Анализирахме българите, те играят със система 4-4-2 и е трудно да се прокара топката между линиите им. Въпреки това имаме пет дни пред нас, за да се подготвим по най-добрия начин“, добави хърватинът.

Ягушич беше привлечен в ПАО през февруари от Славен Белупо за 5,2 млн. евро.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

  • 5 авг 2026 | 23:23
  • 53419
  • 409
Токова авария удари Грузия, но при ЦСКА свети

Токова авария удари Грузия, но при ЦСКА свети

  • 5 авг 2026 | 21:32
  • 6122
  • 14
Кайрат разпродаде стадиона за мача с Левски

Кайрат разпродаде стадиона за мача с Левски

  • 5 авг 2026 | 20:49
  • 9394
  • 7
Левски пуска билетите за мача срещу Локо (Пд)

Левски пуска билетите за мача срещу Локо (Пд)

  • 5 авг 2026 | 20:18
  • 1230
  • 0
Локомотив (Горна Оряховица) представи още едно ново попълнение

Локомотив (Горна Оряховица) представи още едно ново попълнение

  • 5 авг 2026 | 20:11
  • 1156
  • 0
Локо (ГО) се подсили с младок от ЦСКА 1948

Локо (ГО) се подсили с младок от ЦСКА 1948

  • 5 авг 2026 | 19:24
  • 1011
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

Брилянтен ЦСКА 1948 изпусна “звездния" Панатинайкос, гредата и бивш вратар на Барса спасиха гърците

  • 5 авг 2026 | 23:23
  • 53419
  • 409
Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

Янев: Имаме план, не трябва да залитаме и да се превъзнасяме

  • 5 авг 2026 | 18:35
  • 32673
  • 212
Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

Внимавай, Левски, Кайрат е по-труден съперник от румънския шампион!

  • 5 авг 2026 | 16:30
  • 38431
  • 124
Найденов пак се заяде с ЦСКА и отсече: Слабо, безидейно, не става нищо!

Найденов пак се заяде с ЦСКА и отсече: Слабо, безидейно, не става нищо!

  • 5 авг 2026 | 23:48
  • 9309
  • 55
Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

Никола Цолов пред Sportal.bg: Шест победи са повече, отколкото очаквахме за целия сезон

  • 5 авг 2026 | 15:42
  • 17243
  • 5
Ето какво се случи в днешните мачове от квалификациите в Шампионската лига

Ето какво се случи в днешните мачове от квалификациите в Шампионската лига

  • 5 авг 2026 | 23:00
  • 14989
  • 1