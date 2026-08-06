Треньорът на Панатинайкос: Трябва да подобрим по малко от всичко за реванша

Треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп анализира представянето на своя отбор и причините, довели до равенството с ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят в Атина завърши 1:1, а феновете на ПАО освиркаха своите любимци.

„Мачът беше отворен. Когато губехме топката, не успявахме да си я върнем, имаше напрежение. През второто полувреме трябваше да си връщаме притежанието, играхме открито. Целта ни е да се класираме в след реванша България“, заяви Нееструп.

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„Трябва да създаваме повече положения, да владеем топката повече, да пресираме високо и да играем по-добре в защита. На практика трябва да подобрим по малко от всичко", добави датският специалист.

Ответният двубой е следващия вторник от 20:30 часа на националния стадион "Васил Левски".

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