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Брахими: Всеки мач излизаме срещу себе си! Няма от какво да се притесняваме срещу Макаби

  • 5 авг 2026 | 08:20
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Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими заяви, че в отбора няма притеснение преди гостуването на Макаби Тел Авив. На заминаването на „червените“ за Батуми, където ще се изиграе първият мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, Брахими подчерта, че най-важното е представянето на ЦСКА, а не силата на съперника.

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"Няма от какво да се притесняваме. Ние сме ЦСКА – престижен клуб, и няма значение срещу кого ще се изправим. Трябва да направим всичко възможно, за да победим.

11 ЦСКА заминава за мача с Макаби

В този турнир всички отбори са силни, но нашата цел е да продължим напред. Най-важното е как ще изглеждаме ние на терена. Всичко зависи от нашето представяне".

"Независимо дали ще играем пред публика или без фенове, това не променя целта ни. Има разлика между мачовете срещу Дери и Карабах, но не искам да говоря за съперника. Най-важното е какво ще покажем ние. Карабах е по-директен отбор, но фокусът ни остава върху нашата игра".

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