Спалети: Челси могат всичко, така че беше важно да не им се дадем

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети остана доволен от отношението на неговия тим при днешната победа с 1:0 в контролата с Челси в Хонг Конг. Той обясни защо Кенан Йълдъз и Джонатан Дейвид не получиха много игрово време и също така похвали автора на победния гол Едон Жегрова.

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“Успяхме да останем единен отбор през целия мач и в напрегнатите моменти, и в контраатаките. Показахме отношение на задружност. Челси знаят как да правят всичко: да изграждат играта отзад, да завършват атаките, да тръгват на скорост… Така че беше важно да не им се дадем. Йълдъз е много важен играч за нас, като ограничаваме минутите му на терена като част от планиран процес. Той вече не изпитва болка и се усмихва, което е добре да го знаем. Жегрова отбеляза чудесен гол, но най-важното нещо беше представянето и отношението му по време на мача. На няколко пъти загуби топката, но също така показа на какво е способен с нея в краката си. Един играч никога не бива да спира да работи, за да става по-силен.

"When Kenan Yıldız plays well, the team plays well. He makes the players around him better. He remains our most important player."



- 🚨🗣️ Spalletti https://t.co/vbdKSEZ8ot — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) August 5, 2026

Това, че пуснах Дейвид като резерва и го смених след 30 минути? Август е, така че трябва да правиш доста смени, включително и стратегически такива. Дадох дебюти на двама млади играчи, а Дейвид престоя на терена 30 минути. Той не можеше да издържи повече. Реших, че беше по-добре да го пусна на почивката, когато играта все още беше по-оживена. Още нови попълнения? Както вече съм казвал, имам много добра връзка с клуба. Обсъдили сме го и те работят за възможно най-добрия развой на нещата”, коментира Спалети след днешната победа.

🚨🗣️ Spalletti on Zhegrova:



"Everyone is happy about a goal, but the performance is what matters most. The match lasts 96 minutes, and your attitude has to be right from start to finish.



He lost the ball a few times, but he also showed his quality on the ball. Every player must… pic.twitter.com/6b955axopn — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@theFJEN) August 5, 2026

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Снимки: Gettyimages