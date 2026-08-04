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Собослай омаловажи спора за капитанската лента в Ливърпул

  • 4 авг 2026 | 19:18
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Собослай омаловажи спора за капитанската лента в Ливърпул

Полузащитникът на Ливърпул Доминик Собослай заяви, че е „изчистил“ ситуацията със съотборниците си Къртис Джоунс и Костас Цимикас, след като миналата седмица се появи видео, на което тримата спорят за капитанската лента.

Инцидентът се случи след победата с 1:0 в предсезонния мач срещу Рексъм на „Янки Стейдиъм“ в Ню Йорк.

След последния съдийски сигнал Джоунс, Собослай, а по-късно и Цимикас, влязоха в спор, докато отборът прекосяваше терена, за да аплодира привържениците.

По време на мача, когато беше сменен, Собослай даде капитанската лента на Цимикас, а не на Джоунс. По време на последвалия спор гръцкият ляв бек беше заснет да я хвърля на земята.

При загубата с 2:4 от Лийдс в неделя Собослай предаде лентата на Джоунс.

„Никога не е имало дебат между нас тримата“, каза капитанът на Унгария. „Просто обсъждахме нещо на терена. Което всъщност вие [медиите] направихте много голям проблем. Но следващия път ще се постараем да го направим в съблекалнята. Никой не беше ядосан на никого. Всичко е изяснено – разбираме се.“

При отсъствието на титулярния капитан Вирджил ван Дайк от турнето в САЩ и контузията на Джо Гомес в първия мач, Собослай водеше отбора през по-голямата част от престоя им.

Собослай също така заяви, че новият мениджър Андони Ираола все още не е обсъждал позицията на вицекапитан, която е свободна след напускането на Анди Робъртсън в посока Тотнъм.

„Не, не е имало никакъв разговор. Очевидно имаме Вирджил като капитан. Имаме Али [Алисон]. Имаме Джо Гомес. Така че изобщо не е имало разговор. Ясно е, че Али не е тук, а Джо е контузен. Беше много горд момент да я нося и ще видим. Изборът не е мой. Не е решено“, каза 25-годишният футболист.

„Ако ти предложат вицекапитанския пост в Ливърпул, ще го приемеш. За мен би било горд момент. Но аз уважавам всички, така че който и да бъде избран, ще го следваме.“

Говорейки пред медиите в Чикаго малко преди „червените“ да се завърнат във Великобритания, Собослай заяви, че „няма търпение“ за новия сезон.

„Чувствам, че сме готови да започнем отново и да черпим мотивация от миналия сезон, защото той не беше най-добрият“, каза той. „Не завършихме там, където искахме, така че сега ще се борим отново.

Не е моя работа да ви казвам кого трябва да привлечем или дали трябва да привлечем някого. Ако хората от ръководството и мениджърът решат да подпишат с някого, ще бъдем много щастливи и ще го приветстваме. Ако решат да не го правят, тогава трябва да направим нещо специално с този състав.“

Играчите на Ливърпул се завръщат към тренировките от сряда, преди да се изправят срещу Монако в приятелски мач на „Анфийлд“ в неделя.

Собослай не спести похвалите си за 19-годишния Трей Ниони, който е един от най-изявените играчи в предсезонната подготовка досега. Полузащитникът записа едва 229 минути под ръководството на бившия наставник Арне Слот миналия сезон, но сега се очертава да играе по-значима роля при Ираола.

„Винаги съм знаел, че е добър играч. В тренировките той многократно показваше качествата си“, каза Собослай. „Също и когато имаше шанс да играе в някои мачове за купите или дори във Висшата лига. Той е много добър футболист. Съставът е къс, така че имаме нужда от всички.“

Собослай се съгласи, че всички в отбора започват на чисто, преди Ливърпул да стартира сезона си във Висшата лига срещу Нюкасъл Юнайтед на 23 август.

„Имаме нов мениджър. Всички са мотивирани. Мисля, че виждам в очите на всеки, че иска да играе – а ако искаш да играеш, трябва да дадеш най-доброто от себе си“, каза той. „И оттам нататък мениджърът ще реши кой ще играе. Но в момента всички започват от нулата.“

Собослай също така уточни, че не е искал да предизвиква объркване, когато на пресконференция в четвъртък каза „ако Алексис Мак Алистър се върне“.

„Това е моят английски, момчета. Не е „ако“ – а „когато“ се върне. Така че сега го изяснявам. Той се завръща и ще бъде част от отбора, доколкото знам.“

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Снимки: Imago

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