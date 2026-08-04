Собослай омаловажи спора за капитанската лента в Ливърпул

Полузащитникът на Ливърпул Доминик Собослай заяви, че е „изчистил“ ситуацията със съотборниците си Къртис Джоунс и Костас Цимикас, след като миналата седмица се появи видео, на което тримата спорят за капитанската лента.

Инцидентът се случи след победата с 1:0 в предсезонния мач срещу Рексъм на „Янки Стейдиъм“ в Ню Йорк.

След последния съдийски сигнал Джоунс, Собослай, а по-късно и Цимикас, влязоха в спор, докато отборът прекосяваше терена, за да аплодира привържениците.

По време на мача, когато беше сменен, Собослай даде капитанската лента на Цимикас, а не на Джоунс. По време на последвалия спор гръцкият ляв бек беше заснет да я хвърля на земята.

При загубата с 2:4 от Лийдс в неделя Собослай предаде лентата на Джоунс.

It has now been confirmed that Curtis Jones was furious with Dominik Szoboszlai for handing the captain's armband to Kostas Tsimikas.



Tsimikas wasn't having it and threw the armband on the floor, which led to Jones continuing his argument with Szoboszlai.



If that's really the… — Anfield Lounge (@AnfieldLounge) July 31, 2026

„Никога не е имало дебат между нас тримата“, каза капитанът на Унгария. „Просто обсъждахме нещо на терена. Което всъщност вие [медиите] направихте много голям проблем. Но следващия път ще се постараем да го направим в съблекалнята. Никой не беше ядосан на никого. Всичко е изяснено – разбираме се.“

При отсъствието на титулярния капитан Вирджил ван Дайк от турнето в САЩ и контузията на Джо Гомес в първия мач, Собослай водеше отбора през по-голямата част от престоя им.

Собослай също така заяви, че новият мениджър Андони Ираола все още не е обсъждал позицията на вицекапитан, която е свободна след напускането на Анди Робъртсън в посока Тотнъм.

„Не, не е имало никакъв разговор. Очевидно имаме Вирджил като капитан. Имаме Али [Алисон]. Имаме Джо Гомес. Така че изобщо не е имало разговор. Ясно е, че Али не е тук, а Джо е контузен. Беше много горд момент да я нося и ще видим. Изборът не е мой. Не е решено“, каза 25-годишният футболист.

„Ако ти предложат вицекапитанския пост в Ливърпул, ще го приемеш. За мен би било горд момент. Но аз уважавам всички, така че който и да бъде избран, ще го следваме.“

Говорейки пред медиите в Чикаго малко преди „червените“ да се завърнат във Великобритания, Собослай заяви, че „няма търпение“ за новия сезон.

„Чувствам, че сме готови да започнем отново и да черпим мотивация от миналия сезон, защото той не беше най-добрият“, каза той. „Не завършихме там, където искахме, така че сега ще се борим отново.

Не е моя работа да ви казвам кого трябва да привлечем или дали трябва да привлечем някого. Ако хората от ръководството и мениджърът решат да подпишат с някого, ще бъдем много щастливи и ще го приветстваме. Ако решат да не го правят, тогава трябва да направим нещо специално с този състав.“

Играчите на Ливърпул се завръщат към тренировките от сряда, преди да се изправят срещу Монако в приятелски мач на „Анфийлд“ в неделя.

Собослай не спести похвалите си за 19-годишния Трей Ниони, който е един от най-изявените играчи в предсезонната подготовка досега. Полузащитникът записа едва 229 минути под ръководството на бившия наставник Арне Слот миналия сезон, но сега се очертава да играе по-значима роля при Ираола.

„Винаги съм знаел, че е добър играч. В тренировките той многократно показваше качествата си“, каза Собослай. „Също и когато имаше шанс да играе в някои мачове за купите или дори във Висшата лига. Той е много добър футболист. Съставът е къс, така че имаме нужда от всички.“

Собослай се съгласи, че всички в отбора започват на чисто, преди Ливърпул да стартира сезона си във Висшата лига срещу Нюкасъл Юнайтед на 23 август.

„Имаме нов мениджър. Всички са мотивирани. Мисля, че виждам в очите на всеки, че иска да играе – а ако искаш да играеш, трябва да дадеш най-доброто от себе си“, каза той. „И оттам нататък мениджърът ще реши кой ще играе. Но в момента всички започват от нулата.“

Собослай също така уточни, че не е искал да предизвиква объркване, когато на пресконференция в четвъртък каза „ако Алексис Мак Алистър се върне“.

„Това е моят английски, момчета. Не е „ако“ – а „когато“ се върне. Така че сега го изяснявам. Той се завръща и ще бъде част от отбора, доколкото знам.“

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Снимки: Imago