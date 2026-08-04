Кайседо: Искам Енцо да остане в Челси

Халфът на Челси Мойсес Кайседо се надява клубът да успее да задържи Енцо Фернандес. Двамата играят заедно в средата на терена за "сините" и са една от най-силните двойки в тази зона. Аржентинецът обаче има желание да премине в Реал Мадрид.
"Обичам Енцо. Той знае, че много го уважавам не само като футболист, но и като човек. Искам да остане. Ако това се случи, ще бъде нещо голямо за нас. Искам най-доброот за него", сподели Кайседо.
Попитан дали Фернандес ще има проблеми да се справи, ако бъде посрещнат негативно в Англия на фона на това, че Аржентина отстрани британците на Световното първенство, той отговори: "Той е силен играч със силен характер. Затова е световен шампион. Ще се справи с напрежението".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago