Кайседо: Искам Енцо да остане в Челси

Халфът на Челси Мойсес Кайседо се надява клубът да успее да задържи Енцо Фернандес. Двамата играят заедно в средата на терена за "сините" и са една от най-силните двойки в тази зона. Аржентинецът обаче има желание да премине в Реал Мадрид.

"Обичам Енцо. Той знае, че много го уважавам не само като футболист, но и като човек. Искам да остане. Ако това се случи, ще бъде нещо голямо за нас. Искам най-доброот за него", сподели Кайседо.

Moises Caicedo has urged Enzo Fernandez to stay at Chelsea and backed the midfielder to handle abuse from opposition fans for his role in England’s defeat by Argentina at the World Cup.



He said: “I love Enzo. He knows I have a lot of respect for him. We know the player he is and… pic.twitter.com/uEJw0Y5SQ9 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 4, 2026

Попитан дали Фернандес ще има проблеми да се справи, ако бъде посрещнат негативно в Англия на фона на това, че Аржентина отстрани британците на Световното първенство, той отговори: "Той е силен играч със силен характер. Затова е световен шампион. Ще се справи с напрежението".

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Снимки: Imago