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Кайседо: Искам Енцо да остане в Челси

  • 4 авг 2026 | 18:44
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Кайседо: Искам Енцо да остане в Челси

Халфът на Челси Мойсес Кайседо се надява клубът да успее да задържи Енцо Фернандес. Двамата играят заедно в средата на терена за "сините" и са една от най-силните двойки в тази зона. Аржентинецът обаче има желание да премине в Реал Мадрид.

"Обичам Енцо. Той знае, че много го уважавам не само като футболист, но и като човек. Искам да остане. Ако това се случи, ще бъде нещо голямо за нас. Искам най-доброот за него", сподели Кайседо.

Попитан дали Фернандес ще има проблеми да се справи, ако бъде посрещнат негативно в Англия на фона на това, че Аржентина отстрани британците на Световното първенство, той отговори: "Той е силен играч със силен характер. Затова е световен шампион. Ще се справи с напрежението".

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Снимки: Imago

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