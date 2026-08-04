Алвеша: Искаме да запазим интригата за реванша

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров заяви, че отборът му трябва да покаже най-доброто си лице в първия мач срещу Панатинайкос в мача от Лигата на конференициите. Алвеша се надява, че тимът му ще запази интригата за реванша в София.

Тежък удар за Панатинайкос преди мачовете с ЦСКА 1948

“Трябва да сме концентрирани и да покажем най-доброто си лице. След мача искам да се гордеем с играта на отбора. Не мисля, че изиграването на повече мачове от наша страна е предимство. Те изиграха два мача. Първият мач са домакини, знаем колко са силни на свой терен“, каза Александров.

“Надявам се да е предимство за нас, че Панатинайкос е фаворит. Тогава има повече напрежение. Ние искаме да продължим, не сме дошли на разходка. Искаме да направим така, че вторият мач да е интересен и да има интрига. Надявам се това да е предимство за нас“, допълни той.

“Не сме отбор, който обича да се брани. Обичаме да играем с топката, да сме агресивни. Има моменти, в които можем да се приберем, но обичаме да сме с топката. Няма да излезем да се браним, а да играем футбол“, заяви още Алвеша.

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