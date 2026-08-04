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Георги Костадинов: Велики фенове! Повече от заслужена победа за Левски

  • 4 авг 2026 | 22:57
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Спортният директор на Левски Георги Костадинов сподели първите си впечатления след победата на тима с 1:0 над Кайрат в първи мач от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига.

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"Искам да благодаря на всички фенове на Левски, които показаха, че са велики. Победата е повече от заслужена. Доминирахме изцяло и показахме много зряла игра. Изправихме се срещу отбор, който игра през миналата година основна фаза в Шампионската лига. Отвън е много голям адреналинът, но съм спокоен, защото футболистите на терена имат висока класа. Играем мач за мач. Фокусираме се върху мача с Локомотив (Пловдив), след което ще мислим за мача с Кайрат", заяви Костадинов.

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