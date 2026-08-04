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Левски: Пазете се от Гунди в последните секунди!

  • 4 авг 2026 | 22:50
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Левски постигна заслужена победа над Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. “Сините” надиграха своя опонент, но постигнаха труден успех с 1:0. Единственото попадение дойде в продължението на двубоя, когато Сержиньо зарадва феновете на “Герена”.

“Пазете се от Гунди в последните секунди! Сержиньо хвърли в екстаз "сините" фенове преди реванша в Казахстан!”, написаха от Левски в социалните мрежи.

Реваншът между двата тима е следващата седмица в Казахстан.

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