Левски: Пазете се от Гунди в последните секунди!

Левски постигна заслужена победа над Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. “Сините” надиграха своя опонент, но постигнаха труден успех с 1:0. Единственото попадение дойде в продължението на двубоя, когато Сержиньо зарадва феновете на “Герена”.

“Пазете се от Гунди в последните секунди! Сержиньо хвърли в екстаз "сините" фенове преди реванша в Казахстан!”, написаха от Левски в социалните мрежи.

Реваншът между двата тима е следващата седмица в Казахстан.

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