Английски и френски тим с интерес към Вуцов

Слушай на живо: Левски - Кайрат

Два сериозни клуба от Топ 5 от първенствата на Европа са проявили интерес към вратаря на Левски Светослав Вуцов. Това твърди журналистът и специалист по трансферите Руди Галети.

Английският Уулвърхямптън и френският Реймс вече са изискали информация за българския вратар, който трябва тази вечер да бъде титуляр за "сините" в първия мач от третия кръг на Шампионската лига срещу Кайрат Алмати.

Уулвърхмяптън изпадна от Висшата лига и пред този сезон ще играе в Чемпиъншип, като прави сериозна селекция, за да се върне бързо в елита на Англия, където прекара повече от последните години.

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Реймс също отпадна от Лига 1, като през миналата кампания остана на шесто място в Лига 2, но сега е решен да се бори за промоция в елита.

Самият Вуцов подписа неотдавна нов договор с Левски до лятото на 2028 година. Клубът ще се опита да го задържи за участието в европейските турнири тази години, но е почти сигурно, че вратарят може да бъде продаден през зимата или най-късно следващото лято.

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