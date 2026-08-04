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Английски и френски тим с интерес към Вуцов

  • 4 авг 2026 | 17:13
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Слушай на живо: Левски - Кайрат

Два сериозни клуба от Топ 5 от първенствата на Европа са проявили интерес към вратаря на Левски Светослав Вуцов. Това твърди журналистът и специалист по трансферите Руди Галети.

Английският Уулвърхямптън и френският Реймс вече са изискали информация за българския вратар, който трябва тази вечер да бъде титуляр за "сините" в първия мач от третия кръг на Шампионската лига срещу Кайрат Алмати.

Уулвърхмяптън изпадна от Висшата лига и пред този сезон ще играе в Чемпиъншип, като прави сериозна селекция, за да се върне бързо в елита на Англия, където прекара повече от последните години.

Левски излиза за още една крачка към мечтата
Левски излиза за още една крачка към мечтата

Реймс също отпадна от Лига 1, като през миналата кампания остана на шесто място в Лига 2, но сега е решен да се бори за промоция в елита.

Самият Вуцов подписа неотдавна нов договор с Левски до лятото на 2028 година. Клубът ще се опита да го задържи за участието в европейските турнири тази години, но е почти сигурно, че вратарят може да бъде продаден през зимата или най-късно следващото лято.

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