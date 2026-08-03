Ради Кирилов ще бъде гост на "Синята фиеста"

Крилото Радослав Кирилов ще бъде гост на "Синята фиеста" преди мача на Левски с Кайрат от Шампионската лига по футбол във вторник. Мачът е насрочен за вторник от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов", а партито с привържениците ще започне още от 17:30 часа.

"Отново сме в режим "Шампионска лига". Пулсът се ускорява, а вече нямаме търпение мачът да започне. Каним ви обаче на "Синя фиеста" преди битката с Кайрат. Нека всички заедно подгреем за двубоя! Започваме в 17:30 ч", пишат от клуба.

"За автографи и снимки пред Сектор "А" ще ви очаква от 18:45 до 19:45 часа една от звездите на изминалия шампионски сезон и един от големите лидери на състава – Радослав Кирилов. Нека заедно му дадем сили да се завърне по-бързо на терена!

За най-малките ще се грижи Лъвски. Стадионът ще бъде пълен. Нека заедно покажем, че стадион "Георги Аспарухов" е крепост, която никой не може да превземе!", добавят "сините".

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