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  3. Сержиньо: Чувството е неописуемо! Напълно заслужена победа

Сержиньо: Чувството е неописуемо! Напълно заслужена победа

  • 4 авг 2026 | 22:46
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Големият герой за Левски Сержиньо говори след победата на своя тим над Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. “Сините” се наложиха с 1:0, като португалецът вкара единственото попадение в продължението на двубоя.

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“Беше труден мач, но определено търсехме победата. Много добър мач изиграхме и победата е напълно заслужена. Мачът се играе 90 минути даже малко повече, а ние винаги излизаме за победа. Имаме невероятен колектив. Винаги излизаме за победа.

Това ни предава и на нас треньора. Той мисли мач за мач, ние също. Следва много важен мач, в който е задължително да победим. Да победим в петък след което да искаме победата в Кайрат.

Неописуемо усещане. Феновете показват невероятно топло отношение към мен. Когато играем тук, винаги те ни вдъхват увереност. Чувствам се много добре. Искам да им благодаря за невероятното отношение”, заяви Сержиньо.

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