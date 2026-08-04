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  3. Кайрат отложи мача си преди реванша с Левски

Кайрат отложи мача си преди реванша с Левски

  • 4 авг 2026 | 17:53
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Кайрат официално отложи мача си от първенството, който се пада между двубоите с Левски от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата от 21-вия кръг на казахстанската Висша лига срещу столичния Женис Астана е отложенa, като новата дата ще бъде обявена на по-късен етап.

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От Кайрат изразиха благодарността си към Женис за тяхното разбиране и подкрепа. Реваншът между Левски и казахстанския шампион от третия квалификационен кръг на Шампионската лига ще се играе в Туркестан на 11-и август.

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