Кайрат отложи мача си преди реванша с Левски

Кайрат официално отложи мача си от първенството, който се пада между двубоите с Левски от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата от 21-вия кръг на казахстанската Висша лига срещу столичния Женис Астана е отложенa, като новата дата ще бъде обявена на по-късен етап.

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От Кайрат изразиха благодарността си към Женис за тяхното разбиране и подкрепа. Реваншът между Левски и казахстанския шампион от третия квалификационен кръг на Шампионската лига ще се играе в Туркестан на 11-и август.

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