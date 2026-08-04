Джуркович: Играхме на 50 градуса

Наставникът на Монтана Божо Джуркович сподели своето мнение след успеха с 3:1 над Несебър в двубой от втория кръг на Втора лига.

Монтана обърна Несебър

"Знаехме, че ще е много трудно. Беше трудно, май беше 50 градуса, не знам какво е било на футболистите. Поздравявам играчите, че направиха всичко възможно да спечелим точките. Дълги години бях помощник, сега съм старши треньор. Тук ми е приятно. Ние имаме нов отбор с нови 20 играчи. Не е лесно да направиш група от това. Разполагаме с доста млади футболисти и съм много доволен", заяви той. "Днес беше малко по-трудно. Имахме мач, но повече игра с държане на топката. Тук имаше накъсване на играта, но всичко е окей, доволен съм. Поздравявам момчетата. Нищо не искаме освен да играем футбол. Доволни сме, че сме събрали отбора да играем с всеки", добави Джуркович.

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