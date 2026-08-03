Левски отново пусна колекционерски шал и мачова програма за битката с Кайрат

От Левски продължиха традицията към привържениците си и обявиха, че вече могат да се купят колекционерски шал за мача с Кайрат от третия кръг на Шампионската лига, който ще се играе утре на стадион "Георги Аспарухов", както и мачова програма.

"Всеки мач в Европа е незабравим. Всеки мач в Европа се усеща все едно за пръв път си на стадиона.



Не пропускайте да си оставите колекционерски спомен от мача с Кайрат.



В официалния магазин, както и онлайн, вече са налични колекционерски шал, както и официалната мачова програма. Два артикула, две късчета от историята", написаха от "синия" клуб.

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