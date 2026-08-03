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  3. Левски отново пусна колекционерски шал и мачова програма за битката с Кайрат

Левски отново пусна колекционерски шал и мачова програма за битката с Кайрат

  • 3 авг 2026 | 21:17
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Левски отново пусна колекционерски шал и мачова програма за битката с Кайрат

От Левски продължиха традицията към привържениците си и обявиха, че вече могат да се купят колекционерски шал за мача с Кайрат от третия кръг на Шампионската лига, който ще се играе утре на стадион "Георги Аспарухов", както и мачова програма. 

"Всеки мач в Европа е незабравим. Всеки мач в Европа се усеща все едно за пръв път си на стадиона.

Не пропускайте да си оставите колекционерски спомен от мача с Кайрат. 

В официалния магазин, както и онлайн, вече са налични колекционерски шал, както и официалната мачова програма. Два артикула, две късчета от историята", написаха от "синия" клуб. 

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