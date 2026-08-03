Млад нападател е спокоен за новия си договор с Интер

21-годишният нападател Франческо Пио Еспозито заяви, че очаква удължаването на договора му с Интер да премине без сериозни проблеми и каза, че да играе в първия тим на „нерадзурите“ заедно с приятеля си от детството Александър Станкович е сбъдната мечта.
Очаква се Еспозито да бъде възнаграден със значително увеличение на заплатата си след впечатляващия си пробив в първия отбор на Интер през миналия сезон. Той вероятно ще подпише петгодишен договор и се предполага, че основната му заплата може да се утрои до около 3,2 милиона евро годишно. Младият футболист увери, че няма притеснения относно подновяването на договора му.
„Много съм спокоен, щастлив съм тук. Това е нещо, за което агентът ми ще говори с клуба. Работим усилено и се подготвяме добре. Контролите срещу Милан и Ювентус ще бъдат подходящи, за да проверим нивото си. Ще подходим сериозно“, каза Еспозито пред Sky Sport Italia.
Нападателят коментира и радостта, която изпитва отново да бъде съотборник със Станкович. Двамата футболисти играха заедно в младежките състави на „нерадзурите“ почти десетилетие. „Играем заедно, откакто бяхме на 11 години. Чух се с него през лятото и го попитах дали ще се върне. Това е нещо невероятно, за което мечтаехме като деца“, обясни италианският национал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages