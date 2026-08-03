Млад нападател е спокоен за новия си договор с Интер

21-годишният нападател Франческо Пио Еспозито заяви, че очаква удължаването на договора му с Интер да премине без сериозни проблеми и каза, че да играе в първия тим на „нерадзурите“ заедно с приятеля си от детството Александър Станкович е сбъдната мечта.

Очаква се Еспозито да бъде възнаграден със значително увеличение на заплатата си след впечатляващия си пробив в първия отбор на Интер през миналия сезон. Той вероятно ще подпише петгодишен договор и се предполага, че основната му заплата може да се утрои до около 3,2 милиона евро годишно. Младият футболист увери, че няма притеснения относно подновяването на договора му.

🚨 Inter are set to hand Francesco Pio Esposito a new long-term contract. 🇮🇹✍️



The 21-year-old striker is expected to sign a five-year extension that will keep him at the club until June 2031.



The new deal will see Pio Esposito earn more than €3 million per season, with… pic.twitter.com/ybiY1Y8C1M — Deedee Football (@deedee_football) August 3, 2026

„Много съм спокоен, щастлив съм тук. Това е нещо, за което агентът ми ще говори с клуба. Работим усилено и се подготвяме добре. Контролите срещу Милан и Ювентус ще бъдат подходящи, за да проверим нивото си. Ще подходим сериозно“, каза Еспозито пред Sky Sport Italia.

🎙️Pio Esposito: “This summer I kept texting Stanković, asking him if he was coming back, because it’s something really special to have a friendship that can continue like this at the club we both dreamed of playing for as kids.” pic.twitter.com/V7bkaWiVyh — INTER TRANSFERS (@EnjoyInter) August 3, 2026

Нападателят коментира и радостта, която изпитва отново да бъде съотборник със Станкович. Двамата футболисти играха заедно в младежките състави на „нерадзурите“ почти десетилетие. „Играем заедно, откакто бяхме на 11 години. Чух се с него през лятото и го попитах дали ще се върне. Това е нещо невероятно, за което мечтаехме като деца“, обясни италианският национал.

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Снимки: Gettyimages