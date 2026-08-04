Най-новото попълнение на Барселона подписа своя договор

Най-новото попълнение на Барселона Джеси Бисиву днес подписа своя договор с клуба до 2031 година в компанията на президента Жоан Лапорта, вицепрезидента Рафаел Юсте и спортния директор Деко, както се вижда от публикации на испанския шампион в социалните мрежи.

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Още миналата седмица Барса обяви привличането на 18-годишното крило, за когото бяха платени 8,5 млн. евро на Брюж, който ще получи и 20% от парите при следващата му продажба. Въпреки че тренира под ръководството на Ханци Флик в продължение на няколко дни, чак днес Бисиву парафира своя контракт с новия си клуб. Той ще бъде регистриран в дубъла, но въпреки това ще бъде на разположение на първия състав.

A new home. A new challenge. ✨ pic.twitter.com/LYTCHzcKdl — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2026

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