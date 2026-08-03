ПСЖ сключи партньорство с "Гугъл"

Европейският клубен шампион и действащ носител на титлата във френското първенство Пари Сен Жермен сключи партньорство за три години с американската софтуерна компания "Гугъл".

Съгласно сделката "Гугъл Джеминай" (Google Gemini) ще стане официалният асистент с изкуствен интелект на ПСЖ, докато "Гугъл Пиксел" (Google Pixel) ще бъде официалният смартфон на клуба, написаха в официалния си уебсайт парижани. Във футболните отбори и в спорта като цяло, изкуственият интелект се използва все повече за анализ на данни и да се създава съдържание за каналите в социалните медии.

A new era in Paris! 🔴🔵



Paris Saint-Germain announces a multiyear partnership with Google Gemini, our new Official AI Assistant, and Google Pixel, the new Official Smartphone of the Club. pic.twitter.com/tUGi3UoT49 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 3, 2026

През миналата година Премиър лийг и "Майкрософт" обявиха, че започват партньорство за пет години, според което виртуалният асистент с изкуствен интелект на американската компания - под името "Копайлът" (Copilot), бе въведен в дигиталните платформи на първенството, за да може данните да бъдат по-достъпни, включително статистика за мачовете.

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