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  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ сключи партньорство с "Гугъл"

ПСЖ сключи партньорство с "Гугъл"

  • 3 авг 2026 | 17:36
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ПСЖ сключи партньорство с "Гугъл"

Европейският клубен шампион и действащ носител на титлата във френското първенство Пари Сен Жермен сключи партньорство за три години с американската софтуерна компания "Гугъл".

Съгласно сделката "Гугъл Джеминай" (Google Gemini) ще стане официалният асистент с изкуствен интелект на ПСЖ, докато "Гугъл Пиксел" (Google Pixel) ще бъде официалният смартфон на клуба, написаха в официалния си уебсайт парижани. Във футболните отбори и в спорта като цяло, изкуственият интелект се използва все повече за анализ на данни и да се създава съдържание за каналите в социалните медии.

През миналата година Премиър лийг и "Майкрософт" обявиха, че започват партньорство за пет години, според което виртуалният асистент с изкуствен интелект на американската компания - под името "Копайлът" (Copilot), бе въведен в дигиталните платформи на първенството, за да може данните да бъдат по-достъпни, включително статистика за мачовете.

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