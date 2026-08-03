Аталанта ще прати нападател в Парма

Нападателят на Аталанта Ел Билал Туре ще премине под наем в Парма, съобщава Фабрицио Романо. Също така сделката включва опция за закупуване в размер на 11 млн. евро, като тепърва играчът трябва да се договори за личните си условия със своя нов клуб.

Бергамаските привлякоха Туре преди три години от Алмерия за около 30 млн. евро, но той така и не успя да се наложи в техния състав. Оттогава насам националът на Мали има само 17 мача с три гола и една асистенция за Аталанта. За сметка на това, 24-годишният играч вече беше преотстъпван два пъти - първо в Щетгарт, а след това и в Бешикташ. Сега той ще премине в Парма с идеята да бъде заместник на Марко Пелегрино, който е пред трансфер във Фиорентина.

🚨🟡🔵 Parma have reached a verbal agreement with Atalanta for El Bilal Touré to join on loan with €11m buy clause.



Final step needed: Touré to accept terms offered by Parma in case of buy clause to be activated from 2027. pic.twitter.com/ap1exG9RF4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026

От друга страна, “нерадзурите” планират да се подсилят със Себастиан Еспозито от Каляри според Николо Скира. Те са готови да предложат за нападателя 7-8 млн. евро плюс атакуващия халф Даниел Малдини.

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Снимки: Gettyimages