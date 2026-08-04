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  3. Георги Русев: Вярваме, че ще отстраним Панатинайкос

Георги Русев: Вярваме, че ще отстраним Панатинайкос

  • 4 авг 2026 | 10:13
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Футболистът на ЦСКА 1948Георги Русев, вярва, че тимът му може да отстрани Панатинайкос. Днес столичани заминаха за Атина, където ще се изправят срещу гръцкия гранд в квалификационен мач от турнира Лига на конференциите.

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"Добре е, когато стартираш добре първенството и продължаваш в Европа. Надявам се да продължим във възходяща линия. Съперникът изигра два официални мача в Европа. Много класен отбор. Може би е плюс, че съперникът не е започнал първенството си. Гледаме нашия отбор да се представи по най-добрия начин. Вярваме, че можем да ги отстраним въпреки голямата класа, която притежават. Когато не вкарваш, е трудно да печелиш и да продължаваш напред. Успяхме да го постигнем срещу Спартак Търнава. Надявам се, че ще успеем да реализираме положенията си, които със сигурност ще имаме. На такова ниво съперникът има голямо самочувствие и ще иска да се надиграва. Ще имаме пространства и се надявам да се възползваме от това".

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