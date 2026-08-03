Цветомир Найденов след жребия: Нема лабаво, ей!

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с публикация във "Фейсбук", веднага след жребия за плейофите в Лига на конференциите. Ако "червените" от Бистрица успеят да елиминират гръцкия гранд Панатинайкос, ще се изправят срещу загубилия от двойката Храдец (Кралове) - Бешикташ.

ЦСКА 1948 срещу чехи или Бешикташ в плейофите за Лигата на конференциите

"Нема лабаво, ей", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа. По-рано през деня той се закани, че ЦСКА 1948 може да отстрани "детелините" от Атина.

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