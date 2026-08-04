Лудогорец ще разчита на нов защитник за мача с Черно море

Треньорът на Лудогорец Томас Райс ще може да разчита на нов защитник за гостуването на Черно море.

Новото попълнение Хосам Абделмагид пристигна в Разград и се включи в подготовката на "орлите" за визитата на "моряците".

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Очаква се той да попадне в групата, след като вече е уреден документално. Двубоят на "Тича" е в неделя от 19:00 часа. 25-годишният египетски национал бе получил по-дълга почивка след участието си на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Роденият в Гиза бранител бе закупен от гранда Замалек за около 1.5 милиона евро.

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