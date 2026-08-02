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Тежък удар за Панатинайкос преди мачовете с ЦСКА 1948

  • 2 авг 2026 | 16:57
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Тежък удар за Панатинайкос преди мачовете с ЦСКА 1948

Съперникът на ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите - Панатинайкос, понесе тежък удар преди задаващите се битки с "червените". Крилото на гръцкия гранд Павлос Пантелидис е претърпял операция за възстановяване на сложна фрактура на десния глезен, придружена от нестабилност на връзките.

Ето кога са мачовете между ЦСКА 1948 и Панатинайкос
Ето кога са мачовете между ЦСКА 1948 и Панатинайкос

Очаква се играчът да бъде изписан от болницата в неделя (2 август), след което незабавно ще започне своята рехабилитационна програма. Прогнозният период за възстановяване се оценява на между 6 и 7 месеца, като продължителността ще зависи от напредъка на рехабилитацията и постигането на необходимите медицински и функционални критерии.

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Снимки: Imago

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