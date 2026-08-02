Голямо гръцко нашествие на следващото домакинство на ЦСКА 1948 в Европа

Очаква се сериозно присъствие на фенове на Панатинайкос за реванша на 11 август срещу ЦСКА 1948 от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Малкото разстояние между София и Гърция, както и възможността за пътуване по суша, създават предпоставки за значителен брой привърженици на „детелините“ на Националния стадион „Васил Левски“, пише amna.gr.

Националният стадион "Васил Левски", с капацитет от около 43 000 места, ще бъде домакин на втората среща. След договорка с ЦСКА 1948, от Панатинайкос вече са си осигурили 1600 билета за нуждите на своите фенове.

Съществува и възможност за отпускане на допълнителни билети, ако търсенето се окаже по-голямо. Достъпът до българската столица по шосе е значително предимство, особено за привържениците на Панатинайкос от Северна Гърция.

Очаква се цената на билетите да бъде между 20 и 25 евро, като от Панатинайкос ще предоставят информация относно продажбата им след първия мач на Олимпийския стадион в Атина.

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