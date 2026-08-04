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  3. Илиян Филипов гласува пълно доверие на Станислав Генчев през този сезон

Илиян Филипов гласува пълно доверие на Станислав Генчев през този сезон

  • 4 авг 2026 | 10:03
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Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов даде ясно да се разбере, че няма да сменя треньора Станислав Генчев, каквото и да се случи с отбора през настоящия сезон. Бизнесменът направи това по обичайния за него начин - в социалната мрежа. Реакцията на клубния шеф бе провокирана от призив към него от страна на привърженик на Ботев.

Илиян Филипов: Нали не си мислите, че аз определям групата за мача?
Илиян Филипов: Нали не си мислите, че аз определям групата за мача?

"Илиян Филипов, моля излезте с едно интервю и съобщете на всички разбирачи и треньори по футбол, че това е треньорът и поне година ще му се даде шанс защото на Трибуна Изток е нещо страшно по негов адрес и най-вече по нашите юноши", написа въпросният фен.

Отговорът на Филипов не закъсня и беше повече от категоричен:

"Аз съм гласувал доверие на Генчев до края на този сезон. Каквото и да се случи като резултати, Генчев ще бъде треньор на Ботев за този сезон. Моля спрете с всякакви плюнки. Това създава единствено и само напрежение", написа Илиян Филипов.

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