Илиян Филипов гласува пълно доверие на Станислав Генчев през този сезон

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов даде ясно да се разбере, че няма да сменя треньора Станислав Генчев, каквото и да се случи с отбора през настоящия сезон. Бизнесменът направи това по обичайния за него начин - в социалната мрежа. Реакцията на клубния шеф бе провокирана от призив към него от страна на привърженик на Ботев.

Илиян Филипов: Нали не си мислите, че аз определям групата за мача?

"Илиян Филипов, моля излезте с едно интервю и съобщете на всички разбирачи и треньори по футбол, че това е треньорът и поне година ще му се даде шанс защото на Трибуна Изток е нещо страшно по негов адрес и най-вече по нашите юноши", написа въпросният фен.

Отговорът на Филипов не закъсня и беше повече от категоричен:

"Аз съм гласувал доверие на Генчев до края на този сезон. Каквото и да се случи като резултати, Генчев ще бъде треньор на Ботев за този сезон. Моля спрете с всякакви плюнки. Това създава единствено и само напрежение", написа Илиян Филипов.

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