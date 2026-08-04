Спартак с остра реакция след решението за стадион "Тодор Диев": Няма да се откажем, ние сме клубът на "Кючука"

Ръководството на футболен клуб Спартак (Пловдив) реагира остро след решението на Общинския съвет стадион "Тодор Диев" да се ползва в продължение на 1 година по график, изготвен от дирекция "Спорт и младежки дейности". В този график не фигурират детско-юношеските формации на "гладиаторите" , а съоръжението ще се ползва от ФК "Реал" (Пловдив) и Футболна академия "Кючук Париж Пловдив".

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От клуба зададоха чрез официалния си сайт няколко въпроса към общинската власт в града.

"ФК Спартак Пловдив е изправен пред една от най-тежките ситуации в последните години. От днес нашият клуб няма да може да провежда тренировките на детско-юношеската си школа на стадион "Тодор Диев“ – мястото, което десетилетия наред е домът на Спартак и символ на синьо-бялата общност в "Кючука“.

Днес (б.р. вчера) ни стана известно, че в утвърдения от Община Пловдив график за ползване на терена на стадион "Тодор Диев“ ФК Спартак Пловдив не фигурира. По този начин стотици деца от нашата школа са лишени от възможността да тренират на стадиона на своя клуб.

До тази ситуация се стигна, след като през днешния ден заместник-кметът на Община Пловдив Николай Бухалов е утвърдил график, с който не е предоставена възможност нашата школа да използва терена. Към този момент не са ни известни мотивите за това решение, нито сме получили ясно и аргументирано обяснение защо Спартак Пловдив е изключен от графика.

Трудно можем да приемем, че клуб с надемдесетгодишна история, дал на Пловдив поколения футболисти и възпитал хиляди деца, днес няма право да тренира на стадиона, който винаги е бил свързан с неговото име.

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Продължаваме да задаваме въпросите, на които очакваме отговор:

На какво основание ФК Спартак Пловдив е изключен от графика за ползване на стадион "Тодор Диев“?

Защо публична общинска собственост се управлява по начин, който лишава стотици деца от възможността да спортуват?

Защо до този момент Община Пловдив не е представила ясна и официална позиция по случая?

Кой ще поеме отговорност за последствията от това решение?

Най-големите потърпевши не са ръководството на клуба, нито неговите привърженици. Най-големите потърпевши са нашите деца – момчетата, които всеки ден с гордост обличат синьо-бялата фланелка и мечтаят един ден да защитават цветовете на Спартак Пловдив. Те не заслужават да бъдат превръщани в жертва на административни решения.

ФК Спартак Пловдив няма да се откаже да защитава правото на своите деца да тренират в своя дом. Ще продължим да настояваме за прозрачност, законност и справедливо отношение към клуба, неговата школа и цялата синьо-бяла общност.

Спартак Пловдив е клубът на "Кючука“. Бил е, е и ще остане. А нашите деца заслужават да тренират там, където принадлежат – на стадион "Тодор Диев“.

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