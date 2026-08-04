Легендарен треньор и шампион с Левски изгледаха мача на "соколите"

Спартак (Варна) стартира по отличен начин новия сезон в efbet Лига. След първите три кръга "соколите" вече имат седем точки, а добрите игри още от самото начало привличат вниманието на редица знакови футболни личности.

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Сред гостите във ВИП ложата на клубния стадион бе един от най-успешните треньори в историята на Спартак – Людмил Горанов. Той е шампион с Левски през 1979 година, бронзов медалист със "соколите" през 1984 година и наставникът, извел варненци до осминафиналите за Купата на носителите на национални купи срещу Манчестър Юнайтед.

Сред официалните гости беше и Димитър Енчев – капитан на националния отбор, европейски шампион за младежи през 1974 година, шампион с Левски през 1979 година и участник в паметния сблъсък срещу Милан в турнира за Купата на УЕФА, когато за италианския гранд играят легенди като Джани Ривера, Франко Барези и Енрико Албертози.

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От трибуните втората поредна победа на Спартак наблюдаваха и други популярни имена от славното минало на клуба – Йордан Владимиров, Пламен Михов, Пламен Казаков, Кирил Христов и Иван Тодоров.

/Пламен Трендафилов/

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