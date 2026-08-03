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Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес коментира големия сблъсък между Левски и Кайрат - на живо от "Герена"
  1. Sportal.bg
  2. Специя
  3. Още един българин подписа със Специя

Още един българин подписа със Специя

  • 3 авг 2026 | 15:32
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Специя обяви привличането на българския футболист Мерт Дурмуш. Той пристига под наем от Пиза, като в договора има опция за закупуване.

Роденият през 2005 г. талант започва кариерата си с екипа на Литекс, където остава до сезон 2023-2024 г. Следва трансфер в Италия, където първо защитава цветовете на Санкаталдезе в Серия Д. Там той записва 5 гола и 1 асистенция в двадесет и два мача.

Отличните му изяви в Сицилия му осигуряват преминаване в Серия Ц, където със Сестри Леванте завършва сезон 2024-2025 г. с 4 гола и три асистенции в двадесет и девет мача. Силното му представяне убеждава Пиза да откупи правата му.

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Така Дурмуш се превръща във втория българин, който ще защитава цветовете на клуба след Петко Христов, който има над 100 мача за клуба.

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