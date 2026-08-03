Още един българин подписа със Специя

Специя обяви привличането на българския футболист Мерт Дурмуш. Той пристига под наем от Пиза, като в договора има опция за закупуване.

Роденият през 2005 г. талант започва кариерата си с екипа на Литекс, където остава до сезон 2023-2024 г. Следва трансфер в Италия, където първо защитава цветовете на Санкаталдезе в Серия Д. Там той записва 5 гола и 1 асистенция в двадесет и два мача.

Отличните му изяви в Сицилия му осигуряват преминаване в Серия Ц, където със Сестри Леванте завършва сезон 2024-2025 г. с 4 гола и три асистенции в двадесет и девет мача. Силното му представяне убеждава Пиза да откупи правата му.

Лугано набеляза Петко Христов

Така Дурмуш се превръща във втория българин, който ще защитава цветовете на клуба след Петко Христов, който има над 100 мача за клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google