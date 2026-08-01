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Български вратар пазеше за Лече в контрола

  • 1 авг 2026 | 18:26
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Български вратар пазеше за Лече в контрола

Българският вратар на Лече Пламен Пенев игра като титуляр за първия състав на тима в днешната му контрола с клубната Примавера. Тя завърши с победа с 3:0 в полза на мъжкия тим, воден от Еузебио Ди Франческо.

18-годишният роден страж остана на терена до 58-ата минута, когато беше заменен от Кристиан Лупо, който е с една година по-малък от него. Бъларският талант успя да запази мрежата си суха, а головете в приятелската среща бяха отбелязани от Никола Щулич (15’), Йосеф Малех (36’) и Олаф Гортер (75’).

Любопитното е, че Пенев се състезава именно за Примаверата на Лече, но в момента води предсезонна подготовка с първия състав на клуба.

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