Български вратар пазеше за Лече в контрола

Българският вратар на Лече Пламен Пенев игра като титуляр за първия състав на тима в днешната му контрола с клубната Примавера. Тя завърши с победа с 3:0 в полза на мъжкия тим, воден от Еузебио Ди Франческо.
18-годишният роден страж остана на терена до 58-ата минута, когато беше заменен от Кристиан Лупо, който е с една година по-малък от него. Бъларският талант успя да запази мрежата си суха, а головете в приятелската среща бяха отбелязани от Никола Щулич (15’), Йосеф Малех (36’) и Олаф Гортер (75’).
Любопитното е, че Пенев се състезава именно за Примаверата на Лече, но в момента води предсезонна подготовка с първия състав на клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google