Български вратар пазеше за Лече в контрола

Българският вратар на Лече Пламен Пенев игра като титуляр за първия състав на тима в днешната му контрола с клубната Примавера. Тя завърши с победа с 3:0 в полза на мъжкия тим, воден от Еузебио Ди Франческо.

18-годишният роден страж остана на терена до 58-ата минута, когато беше заменен от Кристиан Лупо, който е с една година по-малък от него. Бъларският талант успя да запази мрежата си суха, а головете в приятелската среща бяха отбелязани от Никола Щулич (15’), Йосеф Малех (36’) и Олаф Гортер (75’).

⏹️ FULL TIME | Termina 3-0 l’amichevole in famiglia, disputata al Deghi Center davanti ad una bella cornice di pubblico. Štulic, Maleh e Gorter in gol per la vittoria della Prima Squadra pic.twitter.com/FseUuyxPkC — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 1, 2026

Любопитното е, че Пенев се състезава именно за Примаверата на Лече, но в момента води предсезонна подготовка с първия състав на клуба.

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