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Треньорът на Антов напуска новака Монца, за да води изпадналия отбор на Божинов

  • 10 юни 2026 | 20:38
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Треньорът на Антов напуска новака Монца, за да води изпадналия отбор на Божинов

Треньорът на Монца Паоло Бианко е решил да напусне клуба, където играе българският защитник Валентин Антов, за да поеме Пиза, който е тимът на друг роден бранител - Росен Божинов, съобщават Джанлука Ди Марцио и Николо Скира.

Любопитното е, че именно Бианко изведе Монца до промоция в Серия "А" след спечелените баражи, докато Пиза изпадна от италианския елит като последен в първенството през изминалия сезон. Въпреки това наставникът е бил разочарован от клубния проект, като е очаквал да получи по-силна подкрепа и споделена визия за бъдещето. От друга страна, той е избрал офертата на “кулите” в конкуренцията на другите два изпаднали отбора - Верона и Кремонезе. Така 48-годишният италианец ще наследи уволнения Оскар Хилемарк с договор за две години и за още една при завръщане в Серия "А".

Междувременно, сред кандидатите за нов треньор на брианцолите са свободният Марко Барони и Паоло Ваноли, който току-що се раздели с Фиорентина.

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Снимки: Gettyimages

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