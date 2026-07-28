Сензацията Возиня може да не играе под това име в новия си отбор

Новото попълнение в Коло-Коло Возиня няма да може да играе за клуба под името, с което е известен, поради правилата на Чилийската футболна федерация. Според регламента, само законната фамилия на играча може да се появи на гърба на фланелката му. Пълното име на играча е Хосимар Хосе Евора Диас, така че той трябва да избере Диас или Евора Диас, съобщава Globo. Това решение е неприятна изненада както за играча, така и за клуба, пишат местните медии. Коло-Коло е планирал да спечели от продажбата на фланелките на Возиня, тъй като вратарят от Кабо Верде привлече вниманието на феновете със звездното си представяне на Световното първенство гова лято.

Возиня вече е в Коло Коло

Возиня изигра четири мача на Световното първенство през 2026 г., като запази две сухи мрежи. Последният клуб на вратаря преди да се присъедини към Коло-Коло е португалският отбор от втора дивизия Шавеш. Миналият сезон 40-годишният вратар изигра 19 мача във всички състезания, като запази шест сухи мрежи. Националният отбор на Кабо Верде се състезава на финалите на Световното първенство за първи път в историята си и завърши участието си на 1/16-финалите, губейки с 3:2 от Аржентина.

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Снимки: Gettyimages