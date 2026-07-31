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  1. Sportal.bg
  2. Коло Коло
  3. Проблеми възпрепятстват трансфера на Возиня в Чили

Проблеми възпрепятстват трансфера на Возиня в Чили

  • 31 юли 2026 | 03:38
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Проблеми възпрепятстват трансфера на Возиня в Чили

Трансферът на вратаря на Кабо Верде Возиня в чилийския клуб Коло Коло бе отложен поради проблеми с документите, съобщава испанският вестник AS.

Първоначално вратарят трябваше да отлети за Чили в четвъртък, но не се качи на полета, което предизвика слухове, че трансферът може да бъде отменен.

От обкръжението на футболиста отрекоха съобщенията за проблеми в преговорите, като подчертаха, че сделката остава в сила.

Според представителите на играча, забавянето се дължи единствено на бюрократични процедури. Тъй като в Кабо Верде няма чилийски консулства, документите се обработват през Португалия. Возиня обаче не е португалски гражданин, което прави процеса по-дълъг.

Очаква се проблемът с документите да бъде решен през следващите дни, след което вратарят ще може да пътува до Чили. Близки до играча очакват той да замине още в петък или неделя.

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