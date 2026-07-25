Возиня вече е в Коло Коло

Култовият вратар на Кабо Верде Возиня, който стана известен на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, официално се присъедини към един от най-големите клубове в Чили - Коло Коло. Информацията беше потвърдена от самия клуб, след като аржентинският журналист Херман Гарсия Грова съобщи новината за подписването.

40-годишният вратар от Кабо Верде подписа 18-месечен договор с чилийския гранд, единственият отбор от страната, печелил Копа Либертадорес.

𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄

𝐁𝐄𝐌-𝐕𝐈𝐍𝐃𝐎



Te esperamos en el Estadio Monumental 🏟⚪️⚫️#VamosCacique pic.twitter.com/ymqPvFTYGS — Colo-Colo (@ColoColo) July 25, 2026

По-рано беше съобщено, че Коло-Коло е провел разговори с ветерана по нареждане на клубния президент Анибал Моса. Преди чилийския клуб, американският клуб Интер Маями, за който играят звезди като Лионел Меси и Луис Суарес, беше смятан за водещ претендент за стража, но преговорите не се развиха напред. Самият Возиня беше свободен агент от 1 юли насам, след като изтече договорът му с втородивизионния португалски отбор на Шавеш.

Возиня изигра четири мача на наскоро приключилото Световно първенство в Северна Америка, като запази две сухи мрежи и помогна на Кабо Верде да не загуби нито един мач в рамките на редовното време. Единственото поражение на тима дойде на 1/16 финалите срещу Аржентина след 2:2 в редовното време и загуба с 2:3 след две продължения по 15 минути.

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