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Возиня вече е в Коло Коло

  • 25 юли 2026 | 05:21
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Возиня вече е в Коло Коло

Култовият вратар на Кабо Верде Возиня, който стана известен на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, официално се присъедини към един от най-големите клубове в Чили - Коло Коло. Информацията беше потвърдена от самия клуб, след като аржентинският журналист Херман Гарсия Грова съобщи новината за подписването.

40-годишният вратар от Кабо Верде подписа 18-месечен договор с чилийския гранд, единственият отбор от страната, печелил Копа Либертадорес.

По-рано беше съобщено, че Коло-Коло е провел разговори с ветерана по нареждане на клубния президент Анибал Моса. Преди чилийския клуб, американският клуб Интер Маями, за който играят звезди като Лионел Меси и Луис Суарес, беше смятан за водещ претендент за стража, но преговорите не се развиха напред. Самият Возиня беше свободен агент от 1 юли насам, след като изтече договорът му с втородивизионния португалски отбор на Шавеш.

Возиня изигра четири мача на наскоро приключилото Световно първенство в Северна Америка, като запази две сухи мрежи и помогна на Кабо Верде да не загуби нито един мач в рамките на редовното време. Единственото поражение на тима дойде на 1/16 финалите срещу Аржентина след 2:2 в редовното време и загуба с 2:3 след две продължения по 15 минути.

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