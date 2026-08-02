КТМ уволнява още утре Маверик Винялес? Той отрича

Маверик Винялес може да загуби мястото си в Тех3 за втората половина на сезон 2026 в MotoGP, съобщи motorsport.com.

Източниците на изданието твърдят, че в КТМ проучват най-подходящия начин да освободят от Винялес възможно най-скоро - още в началото на седмицата. Очаква се, че тимът е повикал Пол Еспаргаро да го замести за предстоящата Гран При на Великобритания – решение, което може да остане в сила и за останалата част от сезона.

🚨 BREAKING: Maverick Viñales CONFIRMS he will not part ways with Ktm Tech3 before end of the season and that he is investigating his physical conditions. Results of the medical checks on Monday and then the decision whether to undergo surgery or not as already revealed@skysport pic.twitter.com/R0b6tPcEU3 — Rosario Triolo (@triolor) August 2, 2026

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Решението на конструктора от Матигхофен е следствие от контузията в рамото, която Винялес влачи след катастрофа на „Заксенринг“ през юли миналата година.

Ситуацията обаче се е влошила на фона на огромното напрежение между испанеца и новия изпълнителен директор на Тех3 Гюнтер Щайнер.

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Винялес прие да се се състезава за Тех3 през 2025 и 2026 с договор, който го свързваше директно с КТМ. След много добър старт на 2025 г. производителят му обеща промоция в заводския отбор.

„През зимата бях в заводския отбор, а сега дори не знам къде съм", заяви Винялес по време на Гран При на Чехия.

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КТМ имаше опция до 30 юни да поднови договора на Винялес за още една година – и той е искал това да се случи – но привличането на Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио в заводския отбор, както и мълчанието от страна на Тех3 по отношение на бъдещето, са задействали всички алармени звънци за бившия световен шампион в клас до 125 кубика.

„Ако не продължа в MotoGP, виновникът е само един: КТМ - каза Винялес в Бърно, като конфликтът се засили на „Заксенринг“ точно преди лятната пауза. - От КТМ ми изпратиха договор, аз го подписах, а две седмици по-късно ми казаха, че не е валиден."

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Щайнер коментира: „Не искаме никакъв багаж от миналото и затова може би хора, които са били свързани с групата, не само с Тех3 и КТМ, а с групата като цяло, не се вписват.“ Това косвено отблъсна и Брад Биндър.

Междувременно спортният директор на КТМ Пит Байер се въздържа от коментира в хода на целия конфликт. Байер през цялото време твърдеше, че окончателното решение за пилотския състав на Тех3 за 2027 г. ще бъде взето по време на лятната пауза. Очаква се да бъдат обявени Лука Марини и Сена Аджиъс.

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Поради това КТМ се опитва да приключи ситуацията с Винялес възможно най-бързо, за да избегне война на думи по време на оставащите 11 състезания тази година. Целта на КТМ е да свалят Винялес от мотора, без да претърпят финансови или имиджови загуби.

Днес обаче Винялес заяви, че утре трябва да излязат последните резултати от изследванията му, след които ще стане ясно дали той трябва да се оперира или не и това ще реши съдбата му до края на сезона, а не напрежението между него и Щайнер.

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