Доменикали се съмнява, че Верстапен ще напусне Формула 1

Шефът на Формула 1 Стефано Доменикали изрази съмнение, че Макс Верстапен ще се оттегли от световния шампионат, но настоя, че спортът ще продължи да процъфтява и без него.

Коментарите идват на фона на нови снимки на Верстапен и шефа на Мерцедес Тото Волф, които отново са заснети да почиват в Сардиния, където и двамата редовно прекарват време на своите яхти по време на лятната пауза.

Dad 🤜🇭🇺🤛 Max



Max's Sunday podium was 32 years after Ford-badged F1 cars last secured podium finishes in Hungary, driven by Michael Schumacher and Jos Verstappen 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ajTvRQC7Na — Formula 1 (@F1) August 1, 2026

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Въпреки продължаващите спекулации за бъдещето на Верстапен, Доменикали вярва, че планираните промени в правилника ще дадат на нидерландеца повече причини да продължи да се състезава.

„Пилотите, които вече са изпробвали промените за следващата година в симулатора, смятат, че вървим в правилната посока“, каза той.

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Формула 1 ще промени съотношението на мощността от 53:47 през този сезон на 58:42 през 2027, като така ще се намали екстремния ефект от управлението на енергията, който Верстапен многократно е критикувал.

„Обсъдихме това и с Макс - заяви Доменикали. - Не трябва да забравяме, че има определена структура за взимането на решения. За да се променят правилата, отборите и доставчиците на двигатели трябва първо да се споразумеят с ФИА и с нас.“

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Мерцедес и Ред Бул подкрепиха по-агресивни промени, но други производители отказаха да одобрят първоначалното предложение на ФИА. „Искахме да бъдем още по-агресивни, но отборите трябваше да приемат това“, потвърди Доменикали.

Очакват се допълнителни промени през 2028 г., преди Формула 1 да си постави за цел завръщане към V8 двигатели през 2031 г.

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„Мисля, че Макс ще бъде много щастлив - каза той. - Макс е невероятен пилот. Мисля, че той е в ситуация, в която харесва Формула 1. Той обича бъдещето. Ще говорим заедно за бъдещите регулации. Имам страхотни отношения с него. Мисля, че Формула 1 е достатъчно голяма, за да бъде той част от нея, но разбира се, той решава за своето бъдеще.“

„Мисля, че Макс ще остане и наистина се надявам на това. Спортът е голям, много по-голям от всичко останало.“

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Снимки: Gettyimages