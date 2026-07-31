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Ясно е къде и кога ще започне новата ера в MotoGP

  • 31 юли 2026 | 12:46
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MotoGP ще продължи традицията, която наложи през последните две години и ще стартира сезон 2027 с Гран При на Тайланд на „Бурирам“, като състезателният уикенд ще се проведе между 5 и 7 март.

Тайланд се присъедини към календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта през 2018 година, като първоначално надпреварата беше част от традиционното есенно азиатско турне. От 2025 насам обаче тя се премести в началото на сезона, като именно на „Бурирам“ започнаха последните два сезона, което ще се случи и догодина.

Целият календар на MotoGP за сезон 2027 ще бъде публикуван допълнително, като се очаква по него да има известни промени спрямо графика за 2026 година. Както е известно догодина в MotoGP ще започне новата 850-кубикова ера, което ще направи Гран При на Тайланд изключително вълнуваща.

Снимки: MotoGP

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