Лука Марини с теория защо Хонда изпитва затруднения в квалификациите в MotoGP

Лука Марини смята, че проблемите на Хонда в бързата обиколка се дължат на факта, че другите производители правят по-голям скок в представянето си между петъчните тренировки и квалификацията.

Въпреки че Хонда надгражда върху позитивния си сезон 2025, за да усъвършенства допълнително своя RC213V, отборът изпитва трудности да поддържа постоянно темпото на европейските си конкуренти. Макар и четиримата пилоти на Хонда да са постигали забележителни резултати в спринтовете и основните състезания, квалификациите остават относителна слабост, което ги оставя с повече работа за вършене в неделите.

Фабио Куартараро подписа с Хонда

От четиримата, Марини е този, който изпитва най-големи трудности в една обиколка. Въпреки че е пилотът на Хонда с най-много точки до момента през 2026 година, той е успявал да премине във втората фаза на квалификацията само два пъти в първите 11 кръга.

Участия в Q2 през 2026 година

Лука Марини: 2 (най-добра стартова позиция: 9-а)

Жоан Мир: 7 (най-добра стартова позиция: 5-а)

Диого Морейра: 3 (най-добра стартова позиция: 5-а)

Йоан Зарко: 4 (най-добра стартова позиция: 2-ра)

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Италианецът вярва, че Хонда вече извлича почти максималното си представяне още в петък, докато някои съперници изглежда намират повече скорост преди квалификацията.

„От моя страна, мисля, че винаги подобрявам представянето си в Q1 в сравнение с тренировките. Проблемът е, че някой друг се подобрява повече“, оплака се той.



„Знаем, че някои производители пестят малко енергия и мощност за събота и не показват всичко в петък, но в събота сутрин го правят. Така че ние караме на 100% още от първата свободна тренировка. Мисля, че всеки път съм много близо до директно класиране в тренировките, но и в Q1 имахме много силни пилоти и много силни производители, които създадоха усложнения. Знаем, че това е нашата цел – да бъдем по-бързи в петък следобед, защото това ни липсва.“



Марини не пожела да коментира дали производителите умишлено крият истинското си темпо в петък, или просто отключват повече скорост през нощта преди квалификацията: „В момента не знам. В миналото беше така – в петък не използваш двигателя толкова много, за да спестиш енергия за събота и неделя, които са по-важни.“

Жоан Мир: Хонда спря да развива мотора си за 2026

Съотборникът на Марини, Жоан Мир, се превърна в редовен участник в Q2 тази година, въпреки че невинаги успява да превърне обещаващите си стартови позиции в силни резултати. Използвайки Бърно като пример, световният шампион от 2020 обясни, че мръсният въздух му е попречил да се възползва максимално от въздушната струя, разкривайки една от слабостите на мотора.

„Очаквах повече от квалификацията, особено защото в петък представянето беше по-добро. Мислех, че може би като следвам [друг пилот], ще мога да извлека нещо повече, защото исках да направя добро време за обиколка“, каза Мир.



„Но имах повече проблеми, докато следвах. Загубих малко там, където обикновено съм силен – при спирането и подхода към завоя. А когато следваш този мръсен въздух, той не ми позволява да го направя. След това на излизане беше трудно, защото моят мотор не е за излизане от завоите. Така загубих повече, отколкото вероятно спечелих, като следвах друг пилот. Но освен това, в момента нямаме пакета, за да се борим за полпозишън. Това е ясно. Да, за втория, третия ред. Но с този проблем, бях извън битката в квалификацията.“

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Снимки: Gettyimages