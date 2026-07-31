Хорхе Мартин е убеден, че Априлия няма да го саботира в битката за титлата

Хорхе Мартин е уверен, че Априля „ще направи всичко, за да ми позволи да спечеля“ титлата в MotoGP през 2026, въпреки че ще напусне марката в края на годината.

Световният шампион за 2024 води в класирането в средата на настоящия сезон, след като постигна първа победа за Априлия в Гран При на Франция. Но за втори път в кариерата си Хорхе Мартин е изправен пред битка за титлата, представлявайки един производител, след като вече се е ангажирал да премине при конкурент през следващия сезон.

Ямаха потвърди Хорхе Мартин и Ай Огура като заводски пилоти за 2027

Такъв беше случаят и през 2024, когато той спечели титлата за Дукати с отбора на Прамак, след като през лятото беше подписал с Априлия. Този път той ще напусне Априлия в посока Ямаха, но в момента е въвлечен в битка за титлата, която включва съотборника му Марко Бедзеки и Ай Огура от Тракхаус.

Тъй като Бедзеки ще остане в отбора и през 2027, възникнаха въпроси как Априлия ще подходи към напрегнатата битка за титлата между двамата си заводски пилоти. В разговор с Motosprint обаче Мартин изразява увереност в подкрепата, която получава от Априлия.

Алекс Маркес каза защо битката в MotoGP през сезон 2026 е по-отворена

„Ако мога да се боря за титлата до края, това ще бъде предимство, но трябва да стигна дотам, а за това ми е нужно постоянство“, каза Мартин.



„Всеки съперник е различен, а Марко доказва, че е на много високо ниво, а освен това е и [Марк] Маркес. Мисля, че целта на [изпълнителния директор на Априлия Масимо] Ривола е да ме постави в позиция да победя.



„В крайна сметка аз мисля за себе си и вярвам, че той ще направи всичко възможно, за да ми позволи да спечеля, така че съм спокоен по този въпрос.“

Ето кой е пилотът с най-много падания от началото на сезона в MotoGP

По време на шампионската година на Мартин, Дукати в крайна сметка осигури равни условия между него и Пеко Баная през целия сезон. Това включваше продължаващ достъп до данните на всички пилоти на Дукати, както и решението да не се въвежда ново шаси, тъй като нямаше достатъчно бройки, които да бъдат разпределени между двамата претенденти за титлата.

В крайна сметка Мартин спечели шампионата през онази година само с 10 точки пред Баная, въпреки че имаше само три победи в неделните състезания срещу 11 за съперника му. Преди Гран При на Великобритания триото пилоти на Априлия – Мартин, Огура и Бедзеки – са разделени само от 22 точки, а сред тях се движи и световният шампион Марк Маркес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages