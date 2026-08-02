Верстапен записа първа победа като собственик на отбор в GT3

Отборът на Макс Верстапен в GT3 категорията спечели първото състезание от спринтовия уикенд на GT World Challenge Европа на пистата „Маникур“ във Франция. Там се провежда третия кръг от Спринтовата купа в GTWCE, а днес е втората надпревара от кръга.
Всичко започна с полпозишън за Жул Гунон с Mercedes-AMG с номер 3. Впоследствие, заедно със своя съотборник Дани Хункадея, той спечели 1-часовата надпревара, като двамата бяха начело от старта до финала.
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Макс Верстапен написа в социалните мрежи: „Толкова съм горд. Браво на всички!"
Хункадея също беше на седмото небе от победата. „Мога да потвърдя, че номер 3 печели състезания! Давай!!! Благодаря на „Верстапен Рейсинг“, „2сийс моторспорт“ и Жул Гунон за страхотното каране!“
Верстапен е на почивка със семейството си в Италия и все още не е обявил кога отново ще го гледаме в GT състезания, като тази година той дебютира в "24 часа на "Нюрбургринг", а екипът му след това стартира и в "24 часа на "Спа".