Верстапен записа първа победа като собственик на отбор в GT3

Отборът на Макс Верстапен в GT3 категорията спечели първото състезание от спринтовия уикенд на GT World Challenge Европа на пистата „Маникур“ във Франция. Там се провежда третия кръг от Спринтовата купа в GTWCE, а днес е втората надпревара от кръга.

Всичко започна с полпозишън за Жул Гунон с Mercedes-AMG с номер 3. Впоследствие, заедно със своя съотборник Дани Хункадея, той спечели 1-часовата надпревара, като двамата бяха начело от старта до финала.

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Find someone who loves you like Jules Gounon loves the Magny-Cours kerbs 🥰



📺 https://t.co/CPQ5xm25k4#GTWorld pic.twitter.com/Bj5eOvP1eo — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) August 1, 2026

Макс Верстапен написа в социалните мрежи: „Толкова съм горд. Браво на всички!"

Хункадея също беше на седмото небе от победата. „Мога да потвърдя, че номер 3 печели състезания! Давай!!! Благодаря на „Верстапен Рейсинг“, „2сийс моторспорт“ и Жул Гунон за страхотното каране!“

🏆 A dominant day! 🏆



Congratulations to Jules Gounon and Dani Juncadella who secure their first-ever win in Sprint Cup here at Magny-Cours! 🔥



The victory sees Mercedes on the top step for the first time since Brands Hatch in 2025 📆#GTWorld @VerstappenCOM pic.twitter.com/ibocdhZ2ao — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) August 1, 2026

Верстапен е на почивка със семейството си в Италия и все още не е обявил кога отново ще го гледаме в GT състезания, като тази година той дебютира в "24 часа на "Нюрбургринг", а екипът му след това стартира и в "24 часа на "Спа".

"It's never easy. Sprint racing is hectic", says Dani Juncadella after his maiden Sprint Cup win. "Obviously 80 percent of the job was done by my teammate with an amazing quali and an amazing first stint. He pulled a very comfortable gap. We could be a bit more chill during the… pic.twitter.com/XgJVgcGOGP — Vincent Bruins 🧡 (@VincentJBruins) August 1, 2026

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