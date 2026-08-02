Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен записа първа победа като собственик на отбор в GT3

Верстапен записа първа победа като собственик на отбор в GT3

  • 2 авг 2026 | 12:41
  • 240
  • 0
Верстапен записа първа победа като собственик на отбор в GT3

Отборът на Макс Верстапен в GT3 категорията спечели първото състезание от спринтовия уикенд на GT World Challenge Европа на пистата „Маникур“ във Франция. Там се провежда третия кръг от Спринтовата купа в GTWCE, а днес е втората надпревара от кръга.

Всичко започна с полпозишън за Жул Гунон с Mercedes-AMG с номер 3. Впоследствие, заедно със своя съотборник Дани Хункадея, той спечели 1-часовата надпревара, като двамата бяха начело от старта до финала.

Бриаторе: Отборите във Формула 1 ще струват по 10 милиарда долара
Бриаторе: Отборите във Формула 1 ще струват по 10 милиарда долара

Макс Верстапен написа в социалните мрежи: „Толкова съм горд. Браво на всички!"

Хункадея също беше на седмото небе от победата. „Мога да потвърдя, че номер 3 печели състезания! Давай!!! Благодаря на „Верстапен Рейсинг“, „2сийс моторспорт“ и Жул Гунон за страхотното каране!“

Верстапен е на почивка със семейството си в Италия и все още не е обявил кога отново ще го гледаме в GT състезания, като тази година той дебютира в "24 часа на "Нюрбургринг", а екипът му след това стартира и в "24 часа на "Спа".

Верстапен ще потвърди на "Зандвоорт", че остава в Ред Бул?
Верстапен ще потвърди на "Зандвоорт", че остава в Ред Бул?
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Ландо Норис: Този сезон съм в по-добра форма спрямо 2025 година

Ландо Норис: Този сезон съм в по-добра форма спрямо 2025 година

  • 2 авг 2026 | 10:30
  • 429
  • 0
Люис Хамилтън разкри необичаен метод за справяне с „тормоза на пистата“

Люис Хамилтън разкри необичаен метод за справяне с „тормоза на пистата“

  • 2 авг 2026 | 10:12
  • 1152
  • 0
Строителството на новата писта за MotoGP в Аржентина напредва добре

Строителството на новата писта за MotoGP в Аржентина напредва добре

  • 2 авг 2026 | 09:23
  • 1199
  • 0
Тото Волф начерта плана за развитие на Мерцедес на фона на засилващата се конкуренция

Тото Волф начерта плана за развитие на Мерцедес на фона на засилващата се конкуренция

  • 2 авг 2026 | 08:57
  • 3046
  • 0
Лука Марини с теория защо Хонда изпитва затруднения в квалификациите в MotoGP

Лука Марини с теория защо Хонда изпитва затруднения в квалификациите в MotoGP

  • 2 авг 2026 | 08:41
  • 570
  • 0
Добри новини за състоянието на Ожие и навигатора му след тежката катастрофа

Добри новини за състоянието на Ожие и навигатора му след тежката катастрофа

  • 2 авг 2026 | 08:10
  • 6433
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

Вдъхновеният ЦСКА се завръща на домашната сцена с важно домакинство на новака Дунав

  • 2 авг 2026 | 07:51
  • 9476
  • 71
Алекс Николов е реализтор №1 във VNL 2026

Алекс Николов е реализтор №1 във VNL 2026

  • 2 авг 2026 | 13:24
  • 122
  • 0
Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 12:58
  • 2145
  • 2
Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

Лудогорец насочва фокуса си изцяло в първенството с домакинство на Ботев (Враца)

  • 2 авг 2026 | 07:07
  • 6582
  • 18
Как на футболния свят му дойде до гуша от Инфантино и каква щеше да е заплатата му, ако планът му се бе реализирал

Как на футболния свят му дойде до гуша от Инфантино и каква щеше да е заплатата му, ако планът му се бе реализирал

  • 2 авг 2026 | 13:15
  • 1062
  • 1
Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

Буфон: Бих избрал Конте пред Манчини начело на Италия, случаят с Пирло бе нескопосана политическа машинация

  • 2 авг 2026 | 10:50
  • 4616
  • 3