Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC

Само две седмици, след като спечели първата си победа в Световния рали шампионат (WRC), Сами Паяри постигна своя втори успех, триумфирайки в домашното си рали „Финландия“.

First time was so nice, they had to do it twice 🏆🏆



Sami Pajari and Marko Salminen make it two WRC wins in a row, following up their maiden victory in Estonia with another sensational triumph on home soil at Secto Rally Finland!#WRC | #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/9M8i0le1pA — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 2, 2026

За разлика от Естония обаче, където пилотът на Тойота доминира от самото начало, във Финландия той спечели, възползвайки се от проблемите на своите конкуренти и най-вече на Себастиен Ожие. Деветкратният шампион имаше повече от комфортен аванс на върха на класирането преди да излети от пътя в края на 17-ия етап в събота следобед.

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Това подари първото място на Паяри, който показа хладнокръвие във финалните три етапа, за да стигне до победата. На финала финландецът завърши с аванс от 26.7 секунди пред съотборника си Оливър Солберг, за когото ралито завърши на болкоуспокояващи медикаменти.

RALLY FINLAND WINNERS! 🇫🇮🏆@samipajari and @SalminenMarko score a second successive WRC victory - and this one comes at home! 🔥



They lead a podium sweep for the team on home roads ahead of Oliver & Elliott and Elfyn & Scott 🙌#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyFinland pic.twitter.com/OIz1mWrd7t — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) August 2, 2026

Шведът изпитваше сериозен дискомфорт след едно тежко приземяване в първото минаване на „Химос-Ямса“ в неделя. В резултат на този дискомфорт дори имаше въпросителни около участието на Солберг във второто минаване на „Химос-Ямса“, което беше и пауърстейджът на рали „Финландия“.

There’s nothing quite like winning on home soil 🤩#WRC | #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/hcHUB03Oka — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 2, 2026

Тройката в десетия кръг за сезон 2026 оформи лидерът в генералното класиране Елфин Еванс, който след собствената си катастрофа вчера завърши на 1:19.5 зад победителя Паяри. Така за пети път от началото на сезона Тойота окупира изцяло подиума в края на състезание в WRC. Освен във Финландия това се случи още в Монте Карло, Швеция, Канарските острови и Япония.

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В подножието на почетната стълбичка във Финландия остана Адриен Фурмо с Хюндай, чийто съотборник Тиери Нювил оформи челната петица, след като изпревари Такамото Кацута във финалния етап, в който японецът излетя от пътя и се блъсна челно в дърво, но продължи. Все пак Така успя да стигне до финала, за да завърши шести, а зад него в точките влязоха още Джошуа Макърлийн, шефът на Тойота Яри-Мати Латвала, който беше най-бързият пилот с Rally2 кола, победителят в WRC2 Роберт Вирвес и неговият подгласник Теему Сунинен.

Вирвес стигна до трета си поредна победа в WRC2, възползвайки се от 30-секундното наказание, което беше наложено на Теему Сунинен. Причината за тази санкция на финландеца, който в крайното класиране се нареди на 16.1 зад Вирвес, беше фактът, че той не спря да помогне на свой съперник след катастрофа вчера, при която екипажът не беше показал табелата „ОК“.

Three straight rallies - Three straight #WRC2 victories 🤯



Congratulations to Robert Virves & Jakko Viilo on taking their fourth #WRC2 victory of 2026! 👏



#WRC | #SectoRallyFinland 🇫🇮 pic.twitter.com/JNWcbnLTWB — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 2, 2026

Бонус точките от Супер неделята, която включваше само двете минавания на дългата 30.02 км „Химос-Ямса“, взеха Солберг, Еванс, Фурмо, Нювил и победителят в надпреварата Паяри. В пауърстейджа първите пет позиции бяха завоювани от Еванс, Солберг, Фурмо, Нюрил и отново Паяри. В края на финалния етап Еванс изпревари със само 0.02 секунди Солберг, за да вземе максималните пет бонус точки от него.

Така в генералното класиране след първите десет кръга за сезона Еванс е начело с актив от 201 точки и аванс точно 30 пред Паяри. След трудното си рали „Финландия“ Кацута се смъкна на третата позиция в подреждането с пасив от 41 пункта спрямо Еванс.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"

Сезонът в Световния рали шампионат ще продължи между 27 и 30 август с рали „Парагвай“, което ще бъде първата от двете поредни спирки за кервана в Южна Америка. Между 10 и 13 септември е предвидено и рали „Чили“, след което WRC ще се завърне в Европа за рали „Сардиния“ в началото на октомври. По програма сезонът трябва да завърши в Саудитска Арабия между 11 и 14 ноември, но с оглед ситуацията в Близкия изток провеждането на това рали не е сигурно към днешна дата.

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Снимки: Imago