Марк Маркес отново тренира преди Гран При на Великобритания

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес отново тренира преди предстоящата Гран При на Великобритания, след като се наслади на ваканция в родината си. Преди това Маркес сподели снимки от пътуването си до Менорка със своята партньорка Джема Пинто. Към него се присъединиха брат му, Алекс Маркес, и други приятели.

Там Марк се наслади на сърф и почивка по плажовете на испанския остров. Двамата братя Маркес също така направиха няколко обиколки, но вместо с мотори, те се качиха на велосипеди.

Every rider has their little rituals before heading out on track to do 360 km/h 😮‍💨👊✊#MotoGP pic.twitter.com/ED5G8iVjyl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 31, 2026

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Сега Маркес отново е в тренировъчен режим, както сподели в социалните мрежи. „Обратно в офиса“, написа пилотът на Дукати, тъй като първата част от лятната почивка в MotoGP приключва следващата седмица с подновяването на шампионата на пистата „Силвърстоун“.

Испанецът остава в битката за титлата, въпреки че изоставаше със 102 точки от Марко Бедзеки след Гран При на Италия.

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Оттогава Маркес спечели две спринтови състезания и три Гран При надпревари, като сега е само на 18 точки зад лидера в шампионата Хорхе Мартин. Ай Огура, Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио също са сред близките претенденти.

Той все още се възстановява и от предишната си контузия. „В първата част на сезона имах проблеми и падах без предупреждение - обясни Маркес пред медиите след Гран При на Германия. - Сега физическото ми състояние ме „блокира“ в някои области. Опитвам се да правя грешките в петък.“

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Снимки: Gettyimages