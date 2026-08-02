Строителството на новата писта за MotoGP в Аржентина напредва добре

Работата по пистата за MotoGP в Аржентина напредва „добре“ според правителствен служител, като се очаква да бъде завършена в началото на 2027 г.

Аржентина беше домакин на своя кръг от MotoGP на пистата „Термас де Рио Ондо“ между 2014 и 2025, с изключение на 2020, 2021 и 2024, когато състезанието отсъстваше поради комбинация от Ковид и политически и икономически причини.

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Предвижда се южноамериканската страна да се завърне в календара през 2027 г. на пистата „Оскар и Хуан Галвес“ в Буенос Айрес. Трасето е било домакин на MotoGP още в ерата на 500-кубиковите мотоциклети, но са необходими ремонтни дейности, за да отговори на стандартите на съвременния шампионат. Тези дейности са в ход и напредват добре, според Фабиан Турнес, спортен секретар на Буенос Айрес.

„Работата върви добре, мисля, че можете да го видите тук“, заяви Турнес пред пресата на пистата наскоро, цитиран от motorsport.com, който добавя, че Турнес е посочил януари или февруари 2027 като краен срок за завършване на работата.

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В процес на изграждане е и алтернативна конфигурация на трасето, включваща остър завой тип „фиба“. Тя е предназначена за Формула 1, а не за MotoGP, но аржентинският уебсайт Solo Motores отбелязва, че Турнес е говорил за интерес към използването на пистата от Световния шампионат за издръжливост на ФИА (WEC), който теоретично също би могъл да използва „фибата на Ф1“.

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Снимки: Gettyimages