Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"

Класиране при пилотите в WRC след рали „Финландия“, което беше спечелено от Сами Паяри пред Оливър Солберг и Елфин Еванс:

Елфин Еванс – 201 точки Сами Паяри – 171 Такамото Кацута – 160 Оливър Солберг – 156 Себастиен Ожие* – 139 Адриен Фурмо – 129 Тиери Нювил – 125 Есапека Лапи* – 25 Хайдън Падън* – 21 Джошуа Макърлийн – 21 Йоан Росел** – 20 Лео Росел** – 18 Джон Армстронг – 16 Роберт Вирвес** – 15 Мартинс Сескс* – 12 Николай Грязин** – 10 Дани Сордо* – 10 Гас Грийнсмит** – 8 Алехандро Качон** – 7 Фабрицио Салдивар** – 6 Роберто Дапра** – 6 Андреас Микелсен** – 5 Роопе Корхонен** – 5 Яри-Мати Латвала** – 4 Диего Домингес** – 2 Артур Пеламор** – 2 Теему Сунинен** – 2 Матео Фонтана*** – 2 Ерик Камий** – 1 Емил Линдхолм** – 1 Жордан Сердеридис* – 0 Лоренцо Бертели* – 0 Грегоар Мюнстер* – 0 Ромет Юргенсон** – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC

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Снимки: Sportal.bg