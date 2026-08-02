Класиране при пилотите в WRC след рали „Финландия“, което беше спечелено от Сами Паяри пред Оливър Солберг и Елфин Еванс:
Елфин Еванс – 201 точки
Сами Паяри – 171
Такамото Кацута – 160
Оливър Солберг – 156
Себастиен Ожие* – 139
Адриен Фурмо – 129
Тиери Нювил – 125
Есапека Лапи* – 25
Хайдън Падън* – 21
Джошуа Макърлийн – 21
Йоан Росел** – 20
Лео Росел** – 18
Джон Армстронг – 16
Роберт Вирвес** – 15
Мартинс Сескс* – 12
Николай Грязин** – 10
Дани Сордо* – 10
Гас Грийнсмит** – 8
Алехандро Качон** – 7
Фабрицио Салдивар** – 6
Роберто Дапра** – 6
Андреас Микелсен** – 5
Роопе Корхонен** – 5
Яри-Мати Латвала** – 4
Диего Домингес** – 2
Артур Пеламор** – 2
Теему Сунинен** – 2
Матео Фонтана*** – 2
Ерик Камий** – 1
Емил Линдхолм** – 1
Жордан Сердеридис* – 0
Лоренцо Бертели* – 0
Грегоар Мюнстер* – 0
Ромет Юргенсон** – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRCДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg