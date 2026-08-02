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Класиране при пилотите в WRC след рали "Финландия"

  • 2 авг 2026 | 14:31
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Класиране при пилотите в WRC след рали „Финландия“, което беше спечелено от Сами Паяри пред Оливър Солберг и Елфин Еванс:

  1. Елфин Еванс – 201 точки

  2. Сами Паяри – 171

  3. Такамото Кацута – 160

  4. Оливър Солберг – 156

  5. Себастиен Ожие* – 139

  6. Адриен Фурмо – 129

  7. Тиери Нювил – 125

  8. Есапека Лапи* – 25

  9. Хайдън Падън* – 21

  10. Джошуа Макърлийн – 21

  11. Йоан Росел** – 20

  12. Лео Росел** – 18

  13. Джон Армстронг – 16

  14. Роберт Вирвес** – 15

  15. Мартинс Сескс* – 12

  16. Николай Грязин** – 10

  17. Дани Сордо* – 10

  18. Гас Грийнсмит** – 8

  19. Алехандро Качон** – 7

  20. Фабрицио Салдивар** – 6

  21. Роберто Дапра** – 6

  22. Андреас Микелсен** – 5

  23. Роопе Корхонен** – 5

  24. Яри-Мати Латвала** – 4

  25. Диего Домингес** – 2

  26. Артур Пеламор** – 2

  27. Теему Сунинен** – 2

  28. Матео Фонтана*** – 2

  29. Ерик Камий** – 1

  30. Емил Линдхолм** – 1

  31. Жордан Сердеридис* – 0

  32. Лоренцо Бертели* – 0

  33. Грегоар Мюнстер* – 0

  34. Ромет Юргенсон** – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC
Сами Паяри спечели домашното си рали "Финландия" за втора поредна победа в WRC
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Снимки: Sportal.bg

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