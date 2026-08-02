Предупредиха Формула 1 за "риск" с календара с наближаването на ключов краен срок

Бившият ръководител на отбора на Хаас, Гюнтер Щайнер, заяви, че би било „риск“ за спорта да завърши сезона на европейска писта.

Тази година Формула 1 беше принудена да предприеме действия по състезателния си календар след избухването на войната в Близкия изток, което доведе до отлагането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия. Впоследствие Гран При на Бахрейн беше върната в календара в началото на октомври, но самата надпревара ще се проведе на „Сепанг“ в Малайзия.

Гран При на Бахрейн в Малайзия няма да е нощно състезание

Щайнер подчерта, че Формула 1 е ограничена в избора си на локации, към които може да се насочи, в опит да запълни повече места в календара.

„Просто е трудно, защото няма много писти, които могат да се справят с това“, каза той в подкаста The Red Flags. „Това стана възможно само защото Бахрейн помогна.“

Как Бахрейн и Малайзия ще си поделят разходите и приходите от състезанието на "Сепанг"

В момента Катар и Абу Даби са предвидени да бъдат домакини на последните два кръга от годината, но има сериозни въпросителни относно способността им да организират събитията, тъй като напрежението в региона продължава. Изпълнителният директор на Формула 1, Стефано Доменикали, вече потвърди, че сезонът ще завърши с европейско състезание, ако завръщането в Близкия изток тази година се окаже невъзможно.

Формула 1 няма да организира допълнително състезание в САЩ заради НФЛ

Но тъй като през този период Европа навлиза в студените си зимни месеци, Щайнер не вижда как такъв състезателен уикенд би бил осъществим. Доменикали заяви, че решението за това кога и къде ще завърши сезонът ще бъде взето най-късно до средата на септември. Към днешна дата за водещ фаворит да приема финала на сезона, ако той не може да се проведе в Абу Даби, се смята италианската „Имола“.

"Имола" ли е фаворит за финал на сезона във Формула 1?

„В Европа, през ноември и декември, няма смисъл да се състезаваш. Рискът от лошо време е твърде висок“, каза Щайнер.



„Освен това трябва да отидеш някъде, където има смисъл за отборите, за да не губят просто пари. Трябва да има и приходи. Това е бизнес. Така че мисля, че ще бъде трудно.



„Те направиха това, организираха състезанието в Малайзия, за да гарантират, че ще има поне над 20 състезания. Със сигурност Стефано в идеалния случай би искал минимум 22, но просто мисля, че е трудно да се намери 22-ро място за края на годината“, завърши ексцентричният италианец, който по настоящем е собственик на отбора на Tech3 КТМ в MotoGP.

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Снимки: Gettyimages